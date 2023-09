Prohibición de vestimenta musulmana en las escuelas aviva la guerra cultural en Francia

Nawel Moumen, una musulmana francesa de 13 años, fue entrevistada la primavera pasada por el decano de su escuela secundaria. El vestido tipo bata que llevaba era inapropiado, recordó Moumen que dijo el decano, porque lo consideraba una prenda religiosa. Le advirtió que enfrentaría la detención si lo volvía a usar.

Francia está ampliando la definición de qué tipo de ropa es inaceptable según las reglas de laicidad, la estricta separación entre religión y Estado del país. Durante casi dos décadas, las escuelas públicas han prohibido a los estudiantes llevar una cruz cristiana visible, una kipá judía, un pañuelo musulmán en la cabeza o cualquier otro símbolo religioso que los funcionarios escolares consideren ostentoso.

Pero la abaya -una cubierta larga parecida a una capa- era un área gris hasta hace poco. La prenda no cubre la cabeza ni la cara, pero las mujeres musulmanas en partes del norte de África y Oriente Medio tradicionalmente la usan con un pañuelo en la cabeza. En Francia, las estudiantes comenzaron a usar la abaya -sin pañuelo en la cabeza en el aula- como una capa adicional de ropa porque les cubre brazos y piernas, en cumplimiento de lo que dicen que son enseñanzas musulmanas.

Una mujer musulmana, vestida con una abaya, camina por una calle en Nantes, Francia, el 29 de agosto de 2023. Foto: Reuters

Cuando el nuevo año escolar estaba a punto de comenzar, el ministro de Educación del Presidente Emmanuel Macron intervino y prohibió la abaya, intensificando la larga guerra cultural en Francia sobre hasta dónde debería llegar el gobierno para hacer cumplir las reglas de laicidad en un país que alberga una de las minorías musulmanas más grandes de Europa: se estima que representa alrededor del 9% de la población francesa. Los líderes musulmanes dijeron que la definición misma de lo que constituye una abaya es vaga, lo que abre la puerta a la discriminación contra los estudiantes musulmanes.

Elegir qué ponerse por la mañana para ir a la escuela se ha convertido en un dolor de cabeza para Moumen. No consideró que el vestido tipo bata que provocó la advertencia fuera una abaya real, que usa fuera de la escuela. Le preocupa que su preferencia por cualquier ropa holgada provoque una reprimenda.

“Ya no tengo ganas de ir a la escuela”, dijo Moumen.

La directora de su escuela, en un barrio de bajos ingresos de Niza, dijo que el inicio del año académico transcurrió sin problemas, sin dar más detalles. Dijo que el decano en cuestión no estaba autorizado a responder a solicitudes de comentarios.

El gobierno de Macron dice que está respondiendo a lo que considera un aumento alarmante en el número de adolescentes que visten trajes religiosos en las escuelas secundarias y preparatorias después de ver videos en las redes sociales que los alientan a desafiar las reglas de la laicidad.

Una mujer, con un hijab y una mascarilla, camina por la plaza Trocadero cerca de la Torre Eiffel en París, Francia, el 2 de mayo de 2021. Foto: Reuters

“No les impediremos creer en una religión, pero no hay lugar para estos símbolos en la escuela”, dijo Macron la semana pasada.

La laicidad surgió de la batalla de siglos con la Iglesia Católica Romana por la influencia que alguna vez ejerció en la vida pública, particularmente en el sistema de escuelas públicas. Más recientemente, el secularismo francés ha chocado con las prácticas religiosas de generaciones de musulmanes, muchos de los cuales nacieron en Francia o en sus antiguas colonias norafricanas. Las tensiones estallaron con el asesinato en 2020 de Samuel Paty, un maestro, que fue decapitado después de mostrar caricaturas del profeta Mahoma como parte de una clase sobre libertad de expresión.

Los líderes religiosos dicen que la prohibición de las abayas va demasiado lejos. El Consejo Francés de la Fe Musulmana, o CFCM, dijo que la abaya no es un símbolo religioso. La prenda es difícil de distinguir, dijo el consejo, de un vestido largo de cualquier color, lo que significa que a un estudiante musulmán se le podría prohibir usar algo que un no musulmán no usaría.

“Es moda”, dijo el vicepresidente del CFCM, Abdallah Zekri, en la televisión francesa. “No tiene nada que ver con la religión”.

Los legisladores de la oposición dicen que la medida es un intento velado de cortejar a los votantes de derecha. Macron ha tenido dificultades para gobernar el país desde que su partido proempresarial, Renaissance, perdió el año pasado la mayoría dominante que definió su primer mandato. La líder de extrema derecha Marine Le Pen, a quien Macron derrotó en la ronda final de las elecciones presidenciales de 2022, propuso prohibir el velo musulmán en público, describiendo el atuendo como un instrumento de la ideología islamista.

Aún así, el gobierno de Macron cuenta con el apoyo de una amplia mayoría de los encuestados. Una encuesta reciente de IFOP entre 1.003 personas, encontró que el 77% de los encuestados estaba en contra de permitir que los niños usaran abayas u otros trajes tradicionales holgados en las escuelas públicas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso durante una visita a la exposición conmemorativa del siglo de la inauguración de la Gran Mezquita de París, el 19 de octubre de 2022. Foto: Reuters

El gobierno advirtió por primera vez el año pasado sobre un aumento en el número de violaciones de las reglas de laicidad en la escuela. Los niños se negaban a asistir a clases de biología, historia o música por motivos religiosos, dijeron los profesores. Algunos padres prohíben a sus hijas participar en clases de natación o ir de excursión. Pero la mayoría de los casos reportados por funcionarios escolares se referían a niños que vestían abayas y otros atuendos que podrían considerarse religiosos, dijeron las autoridades francesas.

Pap Ndiaye, entonces ministro de Educación, dijo que correspondía a los funcionarios escolares decidir qué prendas deberían prohibirse, dependiendo en parte del comportamiento del niño.

Moumen dijo que comenzó a usar una abaya y un pañuelo musulmán en la cabeza en el verano del año pasado después de que TikTok comenzara a recomendar sus videos de mujeres musulmanas instando a las adolescentes a no beber ni fumar. Los videos también instruían a las adolescentes a “preservarse”, dijo Moumen, ocultando sus cuerpos.

Un día entró en secreto en la habitación de su madre, cogió un pañuelo negro y salió del departamento con su hermana mayor.

Su madre, Nora Belmahi, dijo que se sorprendió mucho al ver a su hija llegar a casa con uno de sus pañuelos en la cabeza.

“Es tan joven que no esperaba que fuera tan pronto”, dijo Belmahi. “Pero prefiero verla así que ir a discotecas”.

Residentes observan aviones de la Patrulla de Francia sobrevolando el suburbio parisino de Nanterre durante el desfile militar del Día de la Bastilla, el 14 de julio de 2023. Foto: AP

En julio, Macron reorganizó su gobierno y reemplazó a Ndiaye con Gabriel Attal, su exministro de Presupuesto, quien se comprometió a adoptar un enfoque más firme en materia de laicidad.

“Cuando entras a un aula, no deberías poder distinguir o identificar la religión de los estudiantes mirándolos”, dijo Attal recientemente en la televisión nacional, añadiendo que estaba prohibiendo la abaya y los qamis, una túnica larga que se usado con menos frecuencia por estudiantes varones musulmanes.

La mayoría de los funcionarios escolares acogieron con satisfacción la medida.

“Ya no queríamos estar solos en primera línea”, dijo Didier Georges, director de una secundaria de París. “Ahora que hay una decisión clara, nos ayuda a decidir”.

Sin embargo, en Stains, un suburbio de París, algunos profesores se declararon en huelga la semana pasada para protestar contra lo que llamaron una política islamófoba.

“No deberíamos tener que vigilar la ropa de los niños”, dijeron los profesores en un comunicado.

Una modelo saudita muestra la última colección de abayas de la princesa saudita Safia Hussain, durante un desfile de moda en Riad, Arabia Saudita, el 23 de enero de 2021. Foto: Reuters

Según Attal, al inicio del año escolar, el 5 de septiembre, unas 298 niñas acudieron con una abaya. Después de que se negaron a cambiarse, 67 de ellas fueron enviadas a casa, añadió.

Al día siguiente, en Clermont-Ferrand, ciudad situada en una región montañosa del centro de Francia, un hombre llamó al director del instituto de su hija y amenazó con matarla, según el fiscal local. El director no había permitido que la hija del hombre asistiera a la escuela porque llevaba una abaya y se negaba a cambiarse, añadió el fiscal.

Como muchos otros estudiantes musulmanes, Moumen se quita el pañuelo justo antes de cruzar las puertas de la escuela.

“No entiendo cómo se puede prohibir a las niñas que usen pañuelo en la cabeza y abaya, y permitir jeans rotos y minifaldas”, dijo su madre.