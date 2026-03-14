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    Proyectil impacta contra la Embajada de EE.UU. en Irak

    Poco después de la ofensiva, que habría destruido parte de su sistema antiaéreo, la sede diplomática en Bagdad recomendó a todos los ciudadanos estadounidenses salir “inmediatamente” del país.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Ataque a Embajada de EE.UU. en Irak. Captura de redes sociales.

    Un proyectil impactó este sábado sobre la sede de la Embajada de Estados Unidos en Irak, en la zona verde de seguridad de Bagdad, de acuerdo a fuentes iraquíes.

    El impacto de un misil habría provocado la columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad, según una fuente del aparato de seguridad iraquí citada por la cadena catarí Al Jazeera.

    En concreto, la ofensiva habría destruido parte de su sistema antiaéreo, en palabras de dicha fuente, aunque no proporcionó máyores detalles sobre lo ocurrido.

    Poco después, la sede diplomática de EE.UU. recordó la recomendación de salir “inmediatamente” de Irak dirigida a todos los ciudadanos estadounidenses.

    “Milicias terroristas proiraníes han atacado la Zona Internacional del centro de Bagdad en múltiples ocasiones”, comunicó.

    “No intenten venir a la Embajada en Bagdad ni al Consulado General de Erbil por el riesgo de cohetes, drones y morteros en el espacio aéreo iraquí”, advirtió.

    La Embajada mantiene el nivel 4 de alerta por riesgo de “terrorismo, secuestros, conflicto armado, inestabilidad civil y capacidad limitada del gobierno para proporcionar los servicios de emergencia”.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIrakEmbajadaEstados UnidosProyectilAtaqueMundo

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