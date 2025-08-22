Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia publicó el viernes las transcripciones de las entrevistas que su número dos, Todd Blanche, mantuvo con la exnovia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, quien se encuentra en prisión, mientras la administración de Donald Trump se esfuerza por mostrarse transparente en medio de una feroz reacción por su negativa previa a revelar una gran cantidad de registros del caso de tráfico sexual.

Por separado, el Departamento de Justicia dice que envió registros relacionados con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, informó CNN.

Ghislaine Maxwell, socia del difunto financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, declaró en julio a un alto funcionario del Departamento de Justicia que nunca vio al presidente Donald Trump en un “entorno inapropiado”, según la transcripción de una entrevista publicada el viernes.

“Nunca vi al presidente en un entorno inapropiado de ninguna manera”, afirmó Maxwell, según la transcripción de su entrevista de dos días el mes pasado con el fiscal general adjunto Todd Blanche. “El presidente nunca se comportó de forma inapropiada con nadie”.

Maxwell también le dijo a Blanche que desconocía la existencia de ninguna “lista de clientes” de Epstein. Las amistades de Epstein con personas adineradas y poderosas han alimentado teorías conspirativas que sostienen que otros estuvieron involucrados en sus ilícitos, pero nadie más que él y Maxwell ha sido acusado de ningún delito.

Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual. Se declaró inocente. Maxwell fue condenada por tráfico sexual en 2021 por ayudar a Epstein a abusar de menores. Se declaró inocente y solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que anulara su condena.

Maxwell le dijo a Blanche que nunca vio a Trump recibir un masaje ni participar en ninguna actividad inapropiada. “En mi opinión, el presidente Trump siempre fue muy cordial y amable conmigo”, dijo Maxwell, según la transcripción. “Y solo quiero decir que admiro su extraordinario logro al convertirse en presidente”.

Sobre la muerte de Jeffrey Epstein en la cárcel, Maxwell dijo: “No creo que se haya suicidado, no”. A Maxwell se le pidió que especulara sobre quién podría haberlo matado, y ella dijo que no lo sabía. Una encuesta reciente de Reuters-Ipsos encontró que los estadounidenses dijeron 60% contra 12% que creen que el gobierno está ocultando información sobre la muerte de Epstein.

La publicación de la entrevista por parte del Departamento de Justicia se produce en un momento en que Trump ha enfrentado críticas de su base conservadora y de los demócratas del Congreso por la decisión del Departamento de Justicia de no publicar los archivos de su investigación sobre Epstein.

En ese sentido, The Associated Press destacó que la divulgación representa el último esfuerzo de la administración Trump para reparar las heridas políticas autoinfligidas tras no cumplir con las expectativas que sus propios funcionarios habían creado mediante teorías conspirativas y pronunciamientos audaces que nunca se materializaron.

Al hacer públicas dos días de entrevistas, señaló la agencia de noticias, los funcionarios parecen esperar, al menos temporalmente, contener la ira sostenida de la base del presidente Donald Trump, incluso mientras continúan ocultando otras pruebas que, según habían sugerido, se estaban preparando para su divulgación pública.

Poco antes de que el Departamento de Justicia publicara la transcripción, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas que apoyaba la transparencia en el caso. “La gente inocente no debería salir perjudicada. Pero yo apoyo que se mantenga totalmente abierto. No me importa en lo más mínimo. Hay mucha gente que podría ser mencionada en esos archivos que no lo merece”, dijo en respuesta a una pregunta de Alayna Treene de CNN. “Porque él conocía a todo el mundo en Palm Beach. Yo no sé nada sobre eso”.

“Todo el asunto de Epstein es un engaño de los demócratas. Así que tuvimos los mejores seis meses, siete meses en la historia de la presidencia, y los demócratas no saben qué hacer, así que siguen sacando ese tema”, afirmó Trump.

Según la transcripción, el Departamento de Justicia otorgó inmunidad limitada a Maxwell para que pudiera hablar sobre su caso penal, pero no prometió ningún otro beneficio a cambio de su testimonio.

“La parte más importante de este acuerdo es que no es un acuerdo de cooperación, lo que significa que al reunirse con nosotros hoy, realmente solo estamos reuniéndonos”, dijo Blanche a Maxwell, de acuerdo con la transcripción de la entrevista publicada. “No estoy prometiendo hacer nada”.

Sin embargo, si Maxwell mintiera en la entrevista, podría enfrentar cargos adicionales, añadió Blanche.