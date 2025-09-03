SUSCRÍBETE
Mundo

Putin destaca ante Kim Jong Un que las relaciones entre Moscú y Pyongyang tienen “un carácter especial, de aliados”

Putin además ha destacado el papel de las “fuerzas especiales” de Corea del Norte en la región de Kursk. “Me gustaría destacar que sus soldados lucharon con valentía y de forma heroica”, señaló.

Por 
Europa Press
Vladimir Putin junto a Kim Jong Un. Foto: Archivo. Gavriil Grigorov

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha destacado este miércoles durante una reunión en China con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, que las relaciones entre Moscú y Pyongyang han alcanzado un “carácter especial, de aliados”, al tiempo que ha ensalzado de nuevo el envío de soldados norcoreanos para apoyar a las tropas rusas frente a la incursión lanzada en agosto de 2024 por las fuerzas de Ucrania, ya repelida.

“Recientemente, las relaciones entre nuestros países han adquirido un carácter especial, de confianza y amistad, de aliados”, ha manifestado Putin al inicio de su encuentro con Kim en la capital del gigante asiático, donde ambos han estado presentes en un desfile militar en conmemoración del final de la segunda guerra sino-japonesa y de la Segunda Guerra Mundial.

Así, ha destacado el papel de las “fuerzas especiales” de Corea del Norte en la “liberación” de la región de Kursk, algo que ha enmarcado en el tratado sobre asociación estratégica firmado en 2024 por ambos países. “Me gustaría destacar que sus soldados lucharon con valentía y de forma heroica”, ha dicho, según la transcripción de sus declaraciones publicada por el Kremlin.

“Nunca olvidaremos los sacrificios de sus Fuerzas Armadas y de las familias de sus militares”, ha destacado Putin, quien ha dado las gracias a Kim por “esta participación en la lucha conjunta contra los neonazis modernos” y ha abogado por abordar con Kim “las relaciones bilaterales, en todas sus dimensiones y direcciones”, apuntando a un mayor estrechamiento de los lazos.

Por su parte, el líder de Corea del Norte se ha mostrado “muy satisfecho” de poder abordar con Putin los lazos bilaterales y “el desarrollo de estas relaciones”, antes de reseñar que las mismas “se han desarrollado en todos los campos” desde la firma del citado acuerdo de asociación estratégica en 2024, según la transcripción del Kremlin, sin que los medios norcoreanos hayan informado por ahora sobre el encuentro.

“En el marco de este acuerdo y en línea con nuestras obligaciones con el mismo (...), llevamos a cabo una lucha conjunta”, ha explicado Kim Jong Un, en referencia al envío de soldados a Kursk para apoyar a las tropas rusas frente a la incursión ucraniana, lanzada en el marco de la guerra abierta por la orden de invasión de Ucrania firmada en febrero de 2022 por el propio Putin.

“Camarada Putin, le expreso mi especial gratitud por el hecho de que haya ensalzado en numerosas ocasiones la labor de nuestros soldados”, ha manifestado Kim Jong Un, quien ha insistido en que “si hay algo que pueda hacerse para ayudar a Rusia, es algo que se hará”. “Lo consideraremos un deber de hermanos. Haremos todo lo posible para ayudar a Rusia”, ha destacado.

Por último, Kim Jong Un ha aplaudido que haya “cooperación en todos los aspectos en diferentes sectores” entre Corea del Norte y Rusia y ha apostado por “lograr mayores éxitos para satisfacer las necesidades de los tiempos y ayudar a mejorar el bienestar de ambos pueblos”, sin que por ahora hayan tenido lugar anuncios sobre nuevos acuerdos en el marco de esta reunión.

Más sobre:RusiaCorea del NorteVladimir PutinKim Jong Un

