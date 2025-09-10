SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Qatar acusa a Israel de “terrorismo de Estado” tras bombardeo en Doha y dice que se reserva el derecho a responder

Primer ministro además acusó a Benjamin Netanyahu de haber “llevado a la región a una situación irreversible”.

Por 
Luis Cerda
 
Europa Press
Israel ataca a líderes de Hamas en Qatar

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, condenó con dureza el bombardeo realizado este martes por el Ejército de Israel en Doha, al que calificó de “terrorismo de Estado”. El ataque dejó cinco miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) y un agente de la Policía qatarí muertos.

“Hoy, el Estado de Qatar ha sido objeto de un ataque por parte de las fuerzas de ocupación israelíes que solo puede explicarse en el contexto de terrorismo de Estado y tomará todas las medidas necesarias para responder”, declaró el jefe de Gobierno durante una conferencia de prensa.

El líder qatarí subrayó que su prioridad es la seguridad de la población, y anunció que desde este miércoles iniciarán “una revisión exhaustiva de las políticas y medidas para garantizar la respuesta a estos actos y evitar su repetición”. Además, confirmó que se ha conformado un equipo jurídico para emprender “todos los procedimientos legales para responder a este ataque”.

Críticas a Netanyahu y a la comunidad internacional

Al Thani señaló que las acciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, forman parte de “los continuos intentos de perturbar la seguridad y la estabilidad regionales”. A su juicio, Netanyahu ha “llevado a la región a una situación irreversible” al incumplir las normas del derecho internacional.

También cuestionó a la comunidad internacional por la falta de reacción ante los hechos: “¿Acaso el mundo necesita un mensaje más claro que este? ¿Quién está cerrando la puerta a la paz? ¿Acaso la comunidad internacional necesita un mensaje más claro de quién está destruyendo la región?”, sostuvo.

Estados Unidos y la mediación en riesgo

El primer ministro denunció que Estados Unidos fue informado del ataque diez minutos después de ocurrido. “Este ha sido un ataque traicionero, cien por cien, no se sabía hasta que sucedió”, afirmó, detallando que las defensas aéreas qataríes no pudieron responder porque Israel empleó armamento indetectable por los radares.

Sobre el papel de su país como mediador junto a Egipto y Washington en el conflicto de Gaza, Al Thani remarcó: “La diplomacia qatarí no se basa en las acciones de un Estado como Israel, sino en la estabilidad de la región. Esta solo se logrará mediante soluciones diplomáticas, no mediante guerras y conflictos”.

Con todo, reconoció que en este momento “no cree que haya nada válido” respecto a las conversaciones en curso. No obstante, enfatizó que “la mediación en la diplomacia qatarí forma parte de su identidad” y que “nada nos impedirá seguir desempeñando este papel” en favor de la estabilidad regional.

Más sobre:QatarIsrael

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Comisión de Salud del Senado aprobó en general proyecto de eutanasia: Gobierno eliminó aplicación por razones sicológicas

Exministro Giorgio Jackson apelará a fallo que rechazó su demanda contra diputados UDI

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

Plan del Crimen Organizado ha ejecutado el 48% de su presupuesto y la principal razón es el bajo gasto de Carabineros y la PDI

Primer debate presidencial 2025: lo que medirá el éxito de los ocho aspirantes a La Moneda

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
A qué hora juega Chile vs. Uruguay y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile vs. Uruguay y dónde ver el partido en TV o streaming

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones
Chile

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Comisión de Salud del Senado aprobó en general proyecto de eutanasia: Gobierno eliminó aplicación por razones sicológicas

Exministro Giorgio Jackson apelará a fallo que rechazó su demanda contra diputados UDI

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025
Negocios

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

Ricardo Matte renuncia al consejo directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Banco Central mantiene la TPM, alerta por mayor inflación subyacente y deja en suspenso nueva baja de tasas este año

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años
Tendencias

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, AirPods y más anuncios

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela
El Deportivo

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Uno a uno de Uruguay: el control de Federico Valverde y la imprecisión de Darwin Núñez no salen del cero

Chile le compite al Uruguay de Bielsa, pero no evita cerrar las peores Eliminatorias de su historia

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre
Cultura y entretención

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

Del Favero anticipa nuevo disco con “Hicimos de los Días”

Viña del Mar sale al mundo: avanzan obras de mejoramiento de la Quinta Vergara

Qatar acusa a Israel de “terrorismo de Estado” tras bombardeo en Doha y dice que se reserva el derecho a responder
Mundo

Qatar acusa a Israel de “terrorismo de Estado” tras bombardeo en Doha y dice que se reserva el derecho a responder

Soldado israelí hijo de chilenos está entre los cuatro militares fallecidos en ataque de Hamas contra tanque en Gaza

La Casa Blanca sobre la posible condena de Bolsonaro: Trump “no tiene miedo de usar el poder militar para proteger la libertad de expresión”

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
Paula

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo