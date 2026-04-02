Récord de 61% de desaprobación: Las razones tras la caída de popularidad de Javier Milei

La última edición de la encuesta Latam Pulse de AtlasIntel arrojó resultados preocupantes para el gobierno argentino. Esto se debe a que el sondeo realizado por la consultora brasileña mostró que la desaprobación de la imagen del presidente Javier Milei aumentó por tercer mes consecutivo y alcanzó su valor más alto desde el inicio de su gestión (61,6%). Con esto, seis de cada 10 argentinos desaprueba la figura del mandatario libertario.

Al mismo tiempo, con un 36,4% de la población con una visión favorable para el presidente argentino, la aprobación marcó su nivel más bajo desde su legada a la presidencia. Y, por su parte, la evaluación negativa sobre el desempeño del gobierno en general creció por segundo mes, sobrepasando la mitad de la población argentina (57,4%).

Otro dato levantado por la encuesta y que marca el momento del gobierno es la percepción ciudadana sobre la situación económica actual, la que se ubica en niveles marcadamente negativos: el 74% de los argentinos considera que la situación del mercado laboral es mala y un 65% opina lo mismo de la economía.

ENCUESTA ATLAS/BLOOMBERG



1️⃣ Aprobación del presidente Milei



🔴 Desapruebo: 61,6%

🔵 Apruebo: 36,4%

⚪ No sé: 2%



La desaprobación de Milei alcanzó su punto más alto desde que asumió: 61,6%. La aprobación cayó a su mínimo histórico: 36,4%. Tercer mes consecutivo de caída. pic.twitter.com/mFqezbcue1 — AtlasIntel ESP (@AtlasIntelESP) March 26, 2026

Por otra parte, el pesimismo se refleja mayormente en la intención de compra para los próximos meses: el 57,2% de los argentinos cree que va a realizar menos compras.

Las principales razones

Otrora, la mayor preocupación de la ciudadanía argentina era la inflación, provocada por el constante aumento en los precios de los productos. Ahora, en cambio, este asunto descendió al tercer lugar (con 35,5%) y los argentinos apuntaron a otros asuntos como los principales problemas del país: la corrupción (43,3%) y el desempleo (42,2%).

Respecto a la corrupción, la encuesta muestra cómo -previamente- la desaprobación del gobierno trasandino se disparó con el estallido de los mayores escándalos que involucran al gobierno. Así, entre enero y abril de 2025, con la polémica por la promoción de la criptomoneda Libra, este índice se elevó de 33% a 52%.

El presidente de Argentina, Javier Milei, junto a su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Foto: Archivo

Algo similar ocurrió con la polémica causada por las presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Luego de la filtración de audios en los que se vinculó a Karina Milei -hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia- con sobornos ligados a la compra de medicamentos, la corrupción pasó de 37% a 53% entre agosto y septiembre del año pasado como uno de los problemas más relevantes para la ciudadanía.

Como resultado de la caída de la imagen positiva de Milei, el mandatario libertario bajó a la tercera posición de las figuras públicas con más aprobación. En el primer lugar se posicionó Axel Kicillof, actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, miembro de la coalición peronista Fuerza Patria, consolidándose como la figura más fuerte de la oposición a Milei. En el segundo lugar apareció Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad de Milei quien, además, fue su contrincante en las elecciones de 2023.

El balotaje con Massa

A la vez, otras encuestas muestran otras tendencias que son obstáculos para el gobierno del libertario, como una eventual derrota electoral el próximo año y escasas expectativas de mejora de las condiciones de vida en lo que queda de administración.

Por ejemplo, un muestreo de opinión pública realizado por las consultoras Alaska y Trespuntozero preguntó a sus encuestados cómo se expresarían si se repitiera el balotaje de 2023, en el que Milei venció a Sergio Massa, el entonces ministro de economía del presidente Alberto Fernández.

Javier Milei y Sergio Massa durante un debate presidencial en 2023. Foto: Archivo POOL

Según el sondeo de la consultora, Massa se impondría con un 52,1% contra un 47,9% de Milei, con proyección de votos en blanco e indecisos. En la segunda vuelta de 2023, el candidato de La Libertad Avanza se impuso con un 55,65% de los votos, frente a Massa que logró un 44,35%.

“Culpable de la pobreza” y la reelección

Otro sondeo, realizado por la consultora Hugo Haime & Asociados, arrojó que la esperanza de mejoras en condiciones de vida de la población también permanece baja. En específico, al ser consultados respecto de la situación actual del país y las expectativas de mejora, el 47% de los encuestados consideró que de aquí a un año la situación va a ser peor, mientras que un 35% mantiene la esperanza de que haya un cambio positivo.

El director de la consultora, Hugo Haime, señaló al medio Perfil que la caída del optimismo es una tendencia que no es nueva y responde a los constantes problemas económicos de la economía argentina. “La inflación que persiste y los bajos salarios que no permiten llegar a fin de mes y generan tanto cambio de hábitos de compra como endeudamiento. Concomitante con esto la pérdida de fuentes de trabajo vía importaciones”, explicó.

De todos modos, el consultor destacó que la imagen de Milei no ganó opositores, sino que perdió apoyo de un sector de su propio electorado que no encontró las respuestas que buscaba en este gobierno.

En ese sentido, en esta encuesta un 59% opinó desfavorablemente respecto de la gestión del gobierno, de los cuales 58% se proclamaron opositores. Del 42% que suman los adherentes, un 37% valoró positivamente la labor de la administración libertaria. “La situación estructural, más allá de la coyuntura, es un 40% a favor y un 60% en contra”, sostuvo Haime.

Niños comiendo en la calle tras recibir alimentos de un comedor comunitario en Argentina. Foto: Archivo

Además, un 64% de los encuestados apuntó a la actual gestión como la culpable de “que estemos yendo hacia la pobreza”.

Al ser consultados sobre los sentimientos que genera Milei, un 34% respondió “enojo”, un 18% “expectativa” y 16% “desilusión”. Esto denota que aún existe un grupo de aquellos que lo votaron que guardan esperanza sobre el presidente. “En relación con el voto, él ya tuvo 41% en las legislativas, eso lo tiene si es que no sigue cometiendo errores”, explicó Hugo Haime. Además, señaló que el problema de la oposición es su heterogeneidad y la dificultad de “amalgamarlas” para poder representar una competencia.

En relación con ello, un 35% de los encuestados afirmó querer la reelección de Milei en 2027, por debajo de un 57% que desearía que el próximo presidente no sea libertario.