Qeshm, Larak y Kharg: Las islas clave para Irán en el Estrecho de Ormuz

Unas pequeñas islas pueden convertirse, o en la llave del estrecho de Ormuz, o en una trampa suicida para las tropas norteamericanas. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió esobre posibles nuevas acciones contra la isla de Kharg, una terminal petrolera clave para Irán.

Sin embargo, otras tres islas iraníes en el Golfo Pérsico podrían ser igualmente estratégicas para presionar a Teherán a reabrir el Estrecho de Ormuz, arteria vital del suministro mundial de petróleo y gas. Las pequeñas islas de Abu Musa, Gran Tunb y Pequeña Tunb se encuentran cerca de la desembocadura de este estrecho de 39 kilómetros de ancho, lo que les confiere un valor estratégico. Si bien Teherán controla las islas, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) las reclaman desde hace tiempo.

El medio estadounidense Axios informó el 26 de marzo que el Pentágono está preparando diversas opciones militares para un posible “golpe final” contra Irán. Estas incluyen la toma de Abu Musa y las otras dos islas. Según Axios, la captura de otras islas iraníes, como Qeshm, Larak y Kharg, también está sobre la mesa.

Foto aérea de la isla de Kharg.

Las especulaciones empezaron con la amenaza de Trump contra Kharg. La semana pasada amenazó con invadir la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán, y “arrasar” sus instalaciones si Irán no permite la reanudación del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Para llegar a la isla de Kharg, las fuerzas anfibias estadounidenses tendrían que adentrarse unos 800 kilómetros en el golfo Pérsico. “Eso sería muy arriesgado”, afirmó Mark F. Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y coronel retirado del Cuerpo de Marines: “Por eso creo que abrir el estrecho podría ser la primera medida”.

Funcionarios estadounidenses afirman que el presidente también está sopesando la posibilidad de apoderarse de las islas situadas en el estrecho y sus alrededores para intentar reabrir la vía marítima, por la que normalmente transita una gran parte del petróleo y el gas del mundo.

Islas de Abu Musa, Gran Tunb y Pequeña Tunb, en el Estrecho de Ormuz.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, escribió el 25 de marzo que la inteligencia de Teherán tenía indicios de que “los enemigos de Irán, con el apoyo de un país de la región, están preparando una operación para ocupar una de las islas iraníes”. Su comentario ha sido interpretadocomo una referencia a Abu Musa y a las afirmaciones de Irán de que los Emiratos Árabes Unidos podrían ayudar a Estados Unidos a tomarla.

Reconocidas internacionalmente como parte de Irán, las islas también son reclamadas por los Emiratos Árabes Unidos. Teherán tomó el control de los territorios justo un día antes de la creación de los Emiratos Árabes Unidos en 1971, que hasta entonces habían sido un protectorado británico de facto.

La mayor de las islas, Abu Musa, alberga a unas 2 mil personas. Las otras dos islas, más pequeñas, están prácticamente deshabitadas y albergan instalaciones navales y militares.

Irán alista misiles contra las bases de Estados Unidos por si Trump se suma a la guerra. Foto: archivo.

Los expertos advierten que Irán podría adoptar una política de “tierra quemada”, destruyendo las instalaciones petroleras de la isla en lugar de permitir que las fuerzas estadounidenses las capturen. Para la administración Trump, esto conlleva riesgos políticos.

Si los marines estadounidenses tomaran una isla pero no lograran forzar la rendición iraní, cualquier retirada posterior podría interpretarse como una derrota. Y si intentaran mantener el control de alguna isla, Irán probablemente intentaría convertirla en una guerra de desgaste.

“Lo que buscan es el mayor número de bajas estadounidenses posible, porque eso crea el tipo de imágenes que cambiarán la opinión pública en Estados Unidos”, afirmó Andreas Krieg, investigador en la School of Security Studies del King’s College London, para The New York Times.

H.A. Hellyer, investigador asociado del Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, señala por su parte que el liderazgo iraní considera el estrecho de Ormuz como un punto estratégico: “un mecanismo de presión que afecta a los mercados energéticos mundiales y a la opinión internacional”.

“En definitiva, estas islas no son periféricas. Se encuentran en la intersección de disputas territoriales, seguridad marítima, mercados energéticos y alianzas del Golfo en constante evolución. Cualquier medida que las involucre transformaría el panorama estratégico en torno al estrecho de Ormuz”, explicó el experto a Radio Free Europe.

Respecto a las islas, “las probabilidades de que pretendan ocuparlas son muy altas”, declaró Mohammad Farsi, un exoficial militar iraní que estuvo destinado en la isla de Kharg, en el norte del Golfo Pérsico, a Radio Free Europe/Radio Liberty.

El despliegue de dos unidades expedicionarias estadounidenses, con miles de infantes de marina, buques y aeronaves de apoyo, ha aumentado las especulaciones sobre una posible orden de Trump para la invasión de las islas.

Farsi se mostró escéptico ante la idea de que la captura de Abu Musa, la Gran Tunb y la Pequeña Tunb logre el objetivo declarado de mantener el estrecho abierto a los petroleros. “La amenaza de Irán no requiere buques ni recursos navales”, afirmó: “Irán puede atacar a distancia con drones y misiles”.

Según Farsi, mientras la infraestructura de misiles y drones de Irán permanezca intacta, ninguna guarnición en las islas ni fuerza naval de acompañamiento puede garantizar de forma fiable el paso seguro por el estrecho.