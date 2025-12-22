Quién era Fanil Sarvarov, el alto general ruso muerto tras explotar una bomba en su automóvil en Moscú

El teniente general Fanil Sarvarov falleció la manana de este lunes en Moscú a causa de sus heridas, luego de que un artefacto explotara debajo de su automóvil, alrededor de las 7 hora local. Así lo informó el Comité de Investigación ruso, que abrió una causa por asesinato y señala, entre otras pistas, a los servicios especiales ucranianos por una posible autoría del siniestro.

Un video publicado el lunes por los medios estatales rusos mostró un vehículo gravemente dañado en un estacionamiento de un barrio de clase media de Moscú.

Sarvarov se desempeñaba como director del departamento de formación operativa del Estado Mayor ruso y la escena de su muerte recuerda al modus operandi de un ataque ucraniano hace un ano. En diciembre de 2024, el servicio de seguridad de Kiev habia reivindicado la autoría de un atentado similar contra un militar ruso de alto rango, el teniente general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército.

En su caso, la muerte se debió a la explosión de una bomba oculta en una patineta eléctrica fuera de su edificio, un día después de que Kiev presentara cargos penales contra él.

Sarvarov se desempeñaba como director del departamento de formación operativa del Estado Mayor ruso. Foto: Archivo

Una investigación por asesinato y tráfico de explosivos ha sido ahora abierta por parte de las autoridades rusas para esclarecer la muerte del alto general Sarvarov. El hombre de 56 años había llevado a cabo previamente las tareas de organización y conducción de una operación en Siria, cuando las fuerzas rusas apoyaban al régimen de Bashar al-Assad, según TASS.

Desde el inicio de la ofensiva rusa contra su vecino ucraniano en febrero de 2022, Kiev ha sido acusada en varias ocasiones de llevar a cabo ataques selectivos contra personalidades y responsables militares rusos en Rusia y en las zonas ocupadas por Moscú en Ucrania.

Al caso de Igor Kirillov, en 2024, se suman otros antecedentes. En agosto de 2022, la explosión de un auto mató a Daria Dugina, hija del ideólogo ultranacionalista Alexander Dugin.

En abril de 2023, un bloguero militar ruso,Maxim Fomin, perdió la vida en la detonación de una estatuilla en un café de San Petersburgo. Más recientemente, en abril, el general Yaroslav Moskalik, subjefe de la Dirección General Operativa del Estado Mayor ruso, murió en la explosión de un auto cerca de Moscú.