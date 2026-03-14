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    Quién es Virginia Gamba, la diplomática argentina que se suma a Bachelet en la carrera a la Secretaría General de la ONU

    La diplomática argentina se convirtió en la quinta candidata a suceder a António Guterres a la cabeza del organismo.

    Por 
    Lya Rosen
    La diplomática argentina Virginia Gamba. Foto: UN Photo.

    Un día después de que el gobierno de José Antonio Kast anunciara que el Presidente daría a conocer “en un plazo cercano” su decisión sobre la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas (ONU), una nueva figura fue oficializada en la carrera por la Secretaría General del organismo: Virginia Gamba.

    La diplomática argentina se convirtió en la quinta candidata a suceder a António Guterres a la cabeza del organismo, como informó oficialmente este viernes la presidenta de la Asamblea General de la ONU, la alemana Annalena Baerbock.

    En una rueda de prensa en la sede de la organización en Nueva York, detalló que Gamba había sido propuesta al cargo por Maldivas, uniéndose así en la terna a su connacional Rafael Grossi, el actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que Argentina presentó oficialmente como candidato en diciembre.

    La lista de nominados la completan el expresidente de Senegal Macky Sall, que fue nominado por la República de Burundi; la actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, postulada por su país, y Bachelet, quien fue designada por el exmandatario Gabriel Boric y apoyada por México y Brasil.

    José Antonio Kast y Michelle Bachelet

    Un respaldo que fue reprochado por Kast, quien hasta el momento no ha aclarado si apoyará o no a la expresidenta en su candidatura, aunque se reunió con ella y valoró su experiencia.

    La extensa carrera de Gamba

    Según informó la agencia EFE, Gamba, quien nació en 1954, tiene un largo historial en las Naciones Unidas, donde ha llevado a cabo diversas funciones de responsabilidad, relacionadas con temas de paz y seguridad, seguridad humanitaria y desarme dentro y fuera de su país.

    En la actualidad, se desempeña como representante especial en funciones del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños, mismo cargo que ocupa para el Secretario General sobre los Niños en los conflictos armados.

    Antes de iniciar su carrera internacional en la diplomacia, Gamba fue profesora académica y profesora titular en los Estudios de Seguridad de América Latina, en el Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres (1986-1991).

    También fue asesora del Ministerio de Defensa de la República Argentina sobre Relaciones Civiles Militares y Transformación de los Militares bajo Democracia (1983-1985).

    Entre 1996 y 2001 fue responsable de la fundación Safer Africa que se encargó de las tareas de retirar las armas que habían quedado en Sudáfrica como consecuencia de años de guerra fronteriza, trabajando junto al expresidente Nelson Mandela.

    La diplomática argentina Virginia Gamba. Foto: UN Photo.

    Como destaca su página de la ONU, en lo académico Gamba posee una Maestría en Estudios Estratégicos de la Universidad de Gales, en Aberyswyth, y está licenciada con honores en Estudios Españoles y Latinoamericanos, por la Universidad de Newcastle Upon Tyne, de Reino Unido.

    Además, está en la lista de ganadores del Premio Nobel de la Paz, el que obtuvo en 1995 como miembro del Comité Ejecutivo de las Conferencias Pugwash, una distinción que compartieron con el físico polaco-británico Joseph Rotblat.

    En tanto, en lo personal está casada, tiene una hija, y es autora de numerosos libros y artículos académicos sobre una amplia gama de temas relacionados con la paz y la seguridad humana.

    Más sobre:Virginia GambaONUSecretaría generalMichelle BacheletArgentinaChileAntónio GuterresMundo

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