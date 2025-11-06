Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

Después de que el socialista demócrata Zohran Mamdani se convirtiera en el primer alcalde musulmán de Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, el martes por la noche, su esposa, Rama Duwaji, lo acompañó en el escenario. En su discurso, el hasta ahora asambleísta estatal de 34 años agradeció a Duwaji diciendo: “No hay nadie a quien preferiría tener a mi lado en este momento y en cualquier otro momento”.

En el Paramount Theater de Brooklyn, la joven de 28 años subió al escenario junto a su marido, pero su aspecto era más hipster que el de una alta funcionaria.

Vestida con un elegante conjunto de encaje negro y con un flequillo recto y desfilado que recuerda a la estrella de la película “Breakfast at Tiffany’s”, Audrey Hepburn, saludó con un refinado gesto, luciendo unas uñas impecablemente pintadas de oscuro, a sus seguidores cuando los resultados se hicieron evidentes.

La ilustradora nacida en Houston y criada en Dubái, perteneciente a la generación Z, se convertirá oficialmente en primera dama de la ciudad de Nueva York el 1 de enero de 2026. La también animadora, de ascendencia sirio-estadounidense, ya ha visto dispararse el número de sus seguidores en las redes sociales mientras se prepara para cuatro años bajo los reflectores.

Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani. Foto: Archivo

Ello, después de que su esposo suceda a Eric Adams, convirtiéndose en el alcalde más joven de la historia de la ciudad, el primer musulmán a cargo, el primero proveniente del sur de Asia y el primero nacido en África (Uganda). Mamdani derrotó al exgobernador del estado de Nueva York Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa en una contienda en la que obtuvo más del 50% de los votos.

Artista siria

Duwaji, una artista siria de 28 años, se convirtió así en la primera dama más joven que ha tenido la Gran Manzana. De etnia siria, nació en Texas, mudándose a Dubái alrededor de los nueve años, según The New York Times.

Se graduó de la Universidad Virginia Commonwealth en Richmond, Virginia, donde estudió tanto en Doha (Qatar) como en Richmond (Virginia). Tras graduarse, Duwaji regresó a Dubái. Realizó residencias artísticas en Líbano y Francia, y se mudó a la ciudad de Nueva York en 2021, pocos meses antes de conocer a su futuro esposo. Obtuvo su maestría en Bellas Artes de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York en 2024.

Según su sitio web, su obra se puede apreciar principalmente en espacios digitales y ha aparecido en publicaciones como The New Yorker y The Washington Post. En una entrevista concedida a YUNG en abril, Duwaji describió su arte como nacido de la pasión.

“Actualmente me centro en crear arte sobre mis experiencias y las cosas que me importan, y la comunidad que se forma a partir de las conversaciones sobre mi trabajo -tanto en línea como en persona- surge de forma natural”, declaró a la publicación. “Creo mi obra para quienes comparten mis mismos intereses”.

Muchos de los diseños en blanco y negro característicos de Duwaji expresan preocupación por las crisis humanitarias en Gaza, Sudán y Líbano, y retratan escenas íntimas de la vida en Medio Oriente. Sus ilustraciones fueron publicadas en un reportaje de la revista New York Magazine sobre los objetos que los palestinos se llevaron de sus casas cuando huyeron de Gaza.

Apoyo entre bastidores

Aunque Duwaji aún no se ha pronunciado públicamente sobre la victoria de Mamdani en las elecciones del martes, lo acompañó en el escenario cuando fue declarado ganador. El día de las primarias para la alcaldía de Nueva York, el 24 de junio, Duwaji publicó en Instagram una foto de una serie de instantáneas de fotomatón con Mamdani, junto con el texto: “No podría estar más orgullosa”.

Aunque Duwaji se ha mantenido en gran medida alejada del foco público y ha mantenido una negativa a conceder entrevistas, ha desempeñado un papel clave entre bastidores, al convertir las las redes sociales de Mamdani en una mina de oro para impulsar la popularidad del recién electo alcalde.

Según CNN, Duwaji contribuyó a definir la imagen de campaña de su esposo, concretando la distintiva paleta de colores amarillo, naranja y azul, así como la llamativa iconografía y la tipografía que se convirtieron en señas de identidad de su campaña. La iconografía y el marketing del demócrata lograron conectar al político con Nueva York, a través de símbolos que evocan imágenes cotidianas para el neoyorquino de a pie.

Por ejemplo, la tipografía del logotipo, en el que se puede leer el nombre de Zohran, recuerda la Metrocard, la tarjeta del transporte público más emblemático de la ciudad y un símbolo de la accesibilidad para las clases populares.

Del mismo modo, los colores representan apartados cargados de simbología, como el azul de los New York Mets, el equipo de Queens que representa a la clase trabajadora y archirrival de los todopoderosos New York Yankees, la franquicia más ganadora de la historia del béisbol norteamericano.

También se le atribuye el mérito de haber impulsado la estrategia digital y la presencia en redes sociales de Mamdani, siendo una importante fuente de apoyo privado durante su ascenso político, según la misma fuente.

A pesar de ausentarse de los debates y las principales apariciones públicas antes del día de las elecciones, Duwaji apoyó a su esposo durante toda su campaña para la alcaldía. La pareja también votó junta.

¿Cuándo se casaron?

En octubre de 2024 Mamdani compartió en Instagram una foto de su ahora esposa, luciendo lo que parecía ser un anillo de compromiso. “Luz de mi vida. 💍 #nasa #lanzamientofuerte”, escribió en el pie de foto.

Fue en febrero de este año, en Nueva York, cuando se dieron el “sí, quiero” en el ayuntamiento, el histórico edificio del siglo XIX del Bajo Manhattan que Mamdani ahora también puede llamar su oficina. Además, hubo nupcias en el extranjero, con una opulenta fiesta de compromiso y una ceremonia Nikkah, una boda islámica, que tuvo lugar en Dubái en diciembre de 2024.

En una publicación posterior en Instagram, en mayo de 2025, Mamdani compartió que él y su esposa se habían casado tres meses antes.

“Hace tres meses me casé con el amor de mi vida, Rama, en la oficina del secretario municipal”, escribió en el pie de foto de la publicación, compartiendo varias imágenes de la boda de la pareja, incluyendo algunas instantáneas de ellos en el metro de la ciudad de Nueva York.

Según reveló el alcalde electo, la historia de amor de la pareja comenzó a través de una de las aplicaciones de citas más grandes del mundo, cuando sus perfiles coincidieron en Hinge en 2021, cuando Duwaji tenía solo 24 años y Mamdani, 29, con ambiciones políticas ya florecientes.

En una entrevista en el podcast “FYPod with Tim Miller & Cameron Kasky”, de The Bulwark, Mamdani declaró que quienes buscan el amor no deberían descartar los métodos de citas en línea, dado que él y su esposa se conocieron en una de ellas. “Conocí a mi esposa en Hinge, así que todavía hay esperanza en esas aplicaciones de citas”, dijo.

En su publicación de Instagram de mayo, Mamdani habló abiertamente sobre su esposa, refiriéndose a lo que describió como ataques políticos contra ella. “Ahora los trolls de derecha están intentando convertir esta carrera -que debería ser sobre mí- en una carrera sobre ella”, escribió. Continuó: “Rama no es solo mi esposa, es una artista increíble que merece ser reconocida por méritos propios. Pueden criticar mis opiniones, pero no a mi familia”.

Estilo poco tradicional

Es probable que a principios del próximo año la pareja se mude a Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde. Considerada una de las propiedades más históricas de la ciudad, data de 1799, es una de las construcciones de madera más antiguas que se conservan en Manhattan y tiene el apodo de “la pequeña Casa Blanca de Nueva York”.

Mudarse allí diferenciará mucho a la joven pareja de sus pares. Si bien quienes viven en Gracie Mansion suelen decorar a su gusto, es poco probable que la propiedad alguna vez resulte adecuada para una pareja cuyos amigos viven en departamentos minimalistas en Queens y Williamsburg, dice el diario británico The Daily Mail.

Si bien Duwaji optó por una elegancia discreta mientras veía a su esposo pronunciar su discurso de victoria en Nueva York el martes por la noche, su vestuario diario, a juzgar por sus publicaciones en Instagram, ciertamente no es lo que uno normalmente asociaría con la vestimenta de la esposa de un político.

Junto a sus propias ilustraciones en blanco y negro, muchas de las cuales exploran la cultura árabe y reflejan la vocación creativa de Duwaji, también hay importantes indicios del estilo personal de la nueva primera dama neoyorquina y de su juventud.

En las fotos con amigos -y alguna que otra instantánea durante la campaña- se la ve vestida con mucho negro, color que parece ser su favorito, pero también con toques de colores brillantes, más de esos pendientes de aro dorados extragrandes, elegantes jerséis de cuello alto y prendas esenciales del invierno neoyorquino: gorros, guantes y abrigos grandes.

En una exposición celebrada este verano en Brooklyn se vio a la artista posando con un chaleco negro, bermudas y un bolso de cuero negro con tachuelas. Mientras tanto, en la fiesta de las primarias de Mamdani en Queens, en junio, la futura primera dama lució una blusa de satén azul marino sin mangas y sus brazaletes y cadenas doradas favoritas, con el mismo bolso de estilo punk.

Algunos de sus más de 767.000 seguidores se han sentido atraídos por sus proyectos artísticos, y otros por su estilo de vestimenta. “Es nuestra princesa Diana moderna”, dijo Hasnain Bhatti, de 32 años, fotógrafo y amigo, al diario The New York Times.