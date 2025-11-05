OFERTA ELECCIONES $990
La fórmula del electo alcalde Zohran Mamdani para financiar su ambicioso plan para la ciudad de Nueva York

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, apunta a aumentar los impuestos y hacer más eficiente la recaudación junto con el gasto de una de las ciudades más caras del mundo.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
En la foto: Zohran Mamdani. MICHAEL M. SANTIAGO

En la noche de este martes, el autodenominado socialista demócrata, Zohran Mamdani, obtuvo el 50,4% de las preferencias en las elecciones para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, saliendo electo para el cargo.

El musulmán de 34 años se impuso en la carrera por una de las ciudades más famosas y caras del mundo. Un hito que logró con la promesa de “reducir el costo de vida para los neoyorquinos de clase trabajadora”. Un mensaje que venía con propuestas de cómo lograrlo y también financiarlo.

Mamdani prometió medidas como congelar el precio del arriendo y fue más allá al plantear la posibilidad de llegar a construir viviendas para ofrecer precios de alquiler más bajos.

Nueva York en invierno la-tercera

Otras de las propuestas son eliminar el cobro del pasaje de los buses que circulan por la ciudad, sala cuna gratuita hasta los cinco años y red de supermercados propiedad de la ciudad para bajar los costos de los alimentos.

Cómo financiar el programa

Sobre cómo financiar dichas medidas, Mamdani, según detalla su programa, apunta a impuestos a las grandes corporaciones y fortunas de la ciudad y un gasto eficiente.

Mamdani apeló a su medida en base a que, según su análisis, “los ricos (en Nueva York) han visto una fuerte disminución en sus tasas impositivas durante los últimos 60 años, pero nadie ha buscado robar a los pobres para darles a los ricos tanto como Donald Trump”.

Otra de las justificaciones es que acusa que el presidente Trump amenazó en el pasado con recortar fondos federales en caso de que Mamdani ganara.

“Sabemos que nuestro plan funcionará porque la ciudad de Nueva York tiene una economía de US$1,3 billones y puede permitirse apoyar un sector público más fuerte. Nuestra base impositiva es estable y está creciendo, con nuevos millonarios cada año. Pero la ciudad de Nueva York grava a todos con la misma tasa, independientemente de si ganas US$ 50 000 al año o US$ 5 millones. Y nuestro tipo impositivo estatal para las empresas es más bajo que el de todos nuestros estados vecinos: Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Vermont, Rhode Island e incluso Nuevo Hampshire”, dijo en su programa.

Ante este contexto, se aumentará la tasa de impuestos corporativos para igualar el 11,5% de Nueva Jersey, generando US$5 mil millones, según proyectan. Actualmente es de 7,25%.

Zohran Mamdani

Además, se gravará al 1% más rico de los neoyorquinos, aquellos que ganan más de US$1 millón anualmente, con un impuesto fijo del 2%. Según sus cifras, supondrá una recaudación de US$4.000 millones para un tributo enfocado en 34.000 familias.

“Zohran también implementará una reforma de adquisiciones sensata, terminará con los contratos sin licitación sin sentido, contratará más auditores fiscales y se enfocará en la recaudación de multas de propietarios corruptos para recaudar US$1 mil millones adicionales”, explican.

En detalle, Mamdani apuntó a las licitaciones y se estimó que con las mejoras en este tema se puede “reducir los costos en un 1%, algo que, según la Comisión Ciudadana del Presupuesto, se podría lograr con una reforma básica, supondría un ahorro de US$300 millones al año”.

Aumentando los auditores de cobros de impuestos, proyectan que pueden sumar “al menos” US$ 165 millones al año. Otra medida es ir cobrar los más de US$ 2.100 millones en multas impagadas, “lo que supondrá un ingreso adicional de US$ 525 millones al año durante el próximo mandato”.

La ciudad de Nueva York tiene un presupuesto para este año de US$ 115.000 millones, que es cerca de 70 veces más que el presupuesto proyectado por Chile para el próximo año (US$ 1.711 millones a tipo de cambio de hoy). Un presupuesto que se compone en un 45% por impuesto a la propiedad, 23% por impuesto a las personas, 13% por impuestos a las ventas, 12% por otros tributos corporativos y el otro 7% en diversos gravámenes.

