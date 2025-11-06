Zohran Mamdani anuncia un equipo de transición femenino para preparar su llegada a la alcaldía de Nueva York

El alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, presentó este miércoles, en su primera rueda de prensa tras hacerse de la victoria, al equipo de transición que lo respaldará para poder concretar su promesa de transformar la ciudad, prometiendo ponerse a trabajar de inmediato cuando asuma el cargo el 1 de enero.

“Trabajaré cada día para honrar la confianza que ahora tengo en mis manos. La poesía de la campaña electoral puede que llegara a su fin anoche a las 21.00 horas, pero la bella prosa de gobernar no ha hecho más que empezar. El arduo trabajo de mejorar la vida de los neoyorquinos empieza ahora. Ese proceso comienza con la transición”, manifestó el político.

En una rueda de prensa realizada en el barrio neoyorquino de Queens, el socialista demócrata además presentó a su equipo, integrado exclusivamente por mujeres. Este, como detalló The Guardian, está encabezado por la estratega política progresista y asesora principal de su campaña, Elana Leopold, como directora ejecutiva.

Este también incluye, en el cargo de copresidentas, a Maria Torres-Springer, exprimera vicealcaldesa; Lina Khan, expresidenta de la Comisión Federal de Comercio; Grace Bonilla, presidenta y directora ejecutiva de United Way, y Melanie Hartzog, ex vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos.

Thank you, New York City. Together we made history.



Now let’s get to work. https://t.co/G7F2sbda74 pic.twitter.com/GQABMqJHgn — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 5, 2025

“En los próximos meses, mi equipo y yo construiremos un ayuntamiento capaz de cumplir las promesas de esta campaña”, declaró Mamdani, agregando que: “Formaremos una administración que sea a la vez competente y compasiva, guiada por la integridad y dispuesta a trabajar con la misma dedicación que los millones de neoyorquinos que consideran esta ciudad su hogar”

El alcalde electo indicó además durante su intervención que otros “líderes implementarán” su “agenda”, diciendo que “algunos serán nombres conocidos, y otros no”.

“Nosotros crearemos una amplia red. Hablaremos con los organizadores de quienes han estado al frente de la línea de lucha para la gobernabilidad de nuestra ciudad, veteranos con trayectoria comprobada, expertos políticos de todo el país y de todo el mundo, y gente trabajadora que sabe mejor que nadie lo que sus barrios necesitan”, afirmó al respecto.

Mamdami frente a Trump

Al ser consultado por cuál creía él que era la lección de los resultados electorales de la víspera, Mamdani dijo que “no basta con detectar la crisis que atraviesa la clase trabajadora estadounidense”, sino que “hay que actuar para solucionar esa crisis”.

“Este es un presidente (Trump) que basó su campaña en la promesa de alimentos más baratos, y ahora... ha llegado al extremo de recortar los beneficios del SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) a casi dos millones de neoyorquinos. Alguien que, literalmente, está dificultando el acceso a esos mismos alimentos cuyo precio criticaba no hace mucho”, criticó.

En ese sentido, sostuvo que “lo que asusta a los republicanos de todo el país es el hecho de que realmente cumpliremos con esta agenda” y “el contraste es algo que no pueden soportar presenciar”. Sin embargo, aseguró que está “interesado en tener una conversación” con Trump sobre “cómo colaborar para servir” a los ciudadanos de Nueva York.

“Espero con interés esas conversaciones y quiero dejar claro que, si surge algún tema que pueda beneficiar a los habitantes de la ciudad, estoy dispuesto a hablar con quien sea”, añadió Mamdami.

Por otro lado, durante su intervención rechazó las críticas a su discurso sobre la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y aseveró que se toma “el tema del antisemitismo muy en serio”, remarcando que su equipo “apoyará firmemente a los neoyorquinos judíos en la lucha contra el flagelo del antisemitismo en toda la ciudad”.