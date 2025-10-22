SUSCRÍBETE
Mundo

Reino Unido envía un reducido número de tropas a Israel para ayudar a “supervisar” el alto el fuego en Gaza

El Ministerio de Defensa británico anunció el despliegue de un "pequeño número" de uniformados, junto a un comandante que trabajará como adjunto en el centro de coordinación cívico-militar liderado por Estados Unidos en Israel.

Por 
Europa Press
 
Rodrigo Gómez S.
Un reducido contingente militar de Reino Unido ayudará a supervisar el alto el fuego en Gaza.

Reino Unido envió tropas a Israel para ayudar a los esfuerzos internacionales para “supervisar” el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, accediendo así a una solicitud de la administración de Donald Trump, que elaboró el plan para el futuro del enclave, con el visto bueno de gran parte de la comunidad internacional.

El ministro de Defensa británico, John Healey, anunció el despliegue de un “pequeño número” de uniformados, que incluye a un comandante de alto rango.

“Podemos contribuir a la supervisión del alto el fuego, pero es probable que otros lo lideren. En respuesta a la solicitud estadounidense, hemos asignado a un militar de dos estrellas de primer nivel al mando civil y militar como subcomandante. Por tanto, desempeñaremos un papel fundamental”, dijo Healey durante un evento en Londres, según declaraciones recogidas por ‘The Guardian’.

La autoridad aseguró que “aportarán su experiencia y habilidades especializadas en la medida de lo posible”, y sin asumir un papel protagonista.

“Haremos lo que nos corresponde”, concluyó, después de que un portavoz de su oficina señalara que el grupo de militares británicos busca garantizar que Londres esté “integrado” en los planes de Washington para la “estabilidad” de Gaza tras el conflicto.

El comandante trabajará como adjunto en el centro de coordinación cívico-militar liderado por Estados Unidos en Israel. También se espera que incluya tropas de países de la región, como Qatar y Egipto -ambos mediadores entre Israel y Hamás-, así como Turquía o Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La determinación se da cuando hace apenas diez días, la jefa de la diplomacia, Yvette Cooper, declaró que Reino Unido no tenía intención de enviar soldados a Gaza.

Cuatro detenidos y más de $100 millones en especies recuperadas tras extensa persecución policial entre O’Higgins y RM

Corea del Norte lanza varios misiles balísticos de corto alcance en vísperas de la cumbre de APEC en Corea del Sur

Trump enfrenta revés en el Senado: su nominado para la Oficina del Fiscal Especial pierde apoyo tras revelarse mensajes racistas

Evelyn Matthei asegura que no será una continuidad de Piñera: “Mi gobierno va a enfrentar otros problemas”

A menos de cinco meses de dejar La Moneda, Boric lanza Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031

Fiscalía asegura que actuar de “justiciero” no influyó en fatal choque contra furgón escolar en Recoleta

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

Cuatro detenidos y más de $100 millones en especies recuperadas tras extensa persecución policial entre O’Higgins y RM
Chile

Evelyn Matthei asegura que no será una continuidad de Piñera: “Mi gobierno va a enfrentar otros problemas”

A menos de cinco meses de dejar La Moneda, Boric lanza Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031

Sinergias del 30% y gastos de más de $12.000 millones: las cifras de la fusión de Bice y Security
Negocios

Estudio afirma que mayor eficiencia en transferencias a privados podría ahorrar unos US$500 millones al Fisco

Presupuesto de Fonasa para medicamentos de alto costo vía judicial a agosto excede con creces lo estimado para todo 2025

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle
Tendencias

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu
El Deportivo

La Serena vivió una jornada de ciclismo urbano con más de 2.300 participantes

De vuelta a España: cancelan el polémico partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona en Miami

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Boris Quercia y el éxito de Me Rompiste el Corazón: “Ya me acostumbré a competir con cines que tienen muchísimo más presupuesto”

Cuáles son las joyas de la realeza francesa robadas desde el Museo del Louvre: una mirada histórica

Corea del Norte lanza varios misiles balísticos de corto alcance en vísperas de la cumbre de APEC en Corea del Sur
Mundo

Trump enfrenta revés en el Senado: su nominado para la Oficina del Fiscal Especial pierde apoyo tras revelarse mensajes racistas

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales