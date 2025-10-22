Reino Unido envía un reducido número de tropas a Israel para ayudar a “supervisar” el alto el fuego en Gaza

Un reducido contingente militar de Reino Unido ayudará a supervisar el alto el fuego en Gaza.

Reino Unido envió tropas a Israel para ayudar a los esfuerzos internacionales para “supervisar” el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, accediendo así a una solicitud de la administración de Donald Trump, que elaboró el plan para el futuro del enclave, con el visto bueno de gran parte de la comunidad internacional.

El ministro de Defensa británico, John Healey, anunció el despliegue de un “pequeño número” de uniformados, que incluye a un comandante de alto rango.

“Podemos contribuir a la supervisión del alto el fuego, pero es probable que otros lo lideren. En respuesta a la solicitud estadounidense, hemos asignado a un militar de dos estrellas de primer nivel al mando civil y militar como subcomandante. Por tanto, desempeñaremos un papel fundamental”, dijo Healey durante un evento en Londres, según declaraciones recogidas por ‘The Guardian’.

La autoridad aseguró que “aportarán su experiencia y habilidades especializadas en la medida de lo posible”, y sin asumir un papel protagonista.

“Haremos lo que nos corresponde”, concluyó, después de que un portavoz de su oficina señalara que el grupo de militares británicos busca garantizar que Londres esté “integrado” en los planes de Washington para la “estabilidad” de Gaza tras el conflicto.

El comandante trabajará como adjunto en el centro de coordinación cívico-militar liderado por Estados Unidos en Israel. También se espera que incluya tropas de países de la región, como Qatar y Egipto -ambos mediadores entre Israel y Hamás-, así como Turquía o Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La determinación se da cuando hace apenas diez días, la jefa de la diplomacia, Yvette Cooper, declaró que Reino Unido no tenía intención de enviar soldados a Gaza.