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    Zelenski afirma que “por primera vez” Estados Unidos está dispuesto a conceder la licencia para producir misiles Patriot

    A finales de mayo, Zelenski reveló que se había dirigido al presidente de Estados Unidos, para solicitar licencia para poder fabricarlos en suelo ucraniano.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado que “por primera vez” Estados Unidos se ha mostrado predispuesto a concederles la licencia para producir misiles Patriot en territorio ucraniano, en un momento en el que viene alertando de que la producción actual no alcanza para cubrir las necesidades.

    “El equipo estadounidense por primera vez ha reaccionado positivamente a la pregunta sobre la licencia. Por primera vez”, ha reiterado en una entrevista para la televisión ucraniana. “Siempre era: ‘Bueno, no sabemos, bueno, tal vez, ya veremos’ y esta vez dijeron que resolverán el problema para Ucrania”, ha contado.

    Mientras se termina de afinar esta cuestión, Zelenski ha detallado que a través de un último acuerdo con Alemania, Ucrania tiene previsto recibir unos 600 misiles Patriot fabricados en ese país gracias a esa licencia otorgada por Estados Unidos.

    “La producción actual en Estados Unidos es de unos 700 misiles al año como máximo. Transfirieron licencias a los alemanes, quienes comenzaron la producción hace algún tiempo, y ya hemos firmado un contrato con ellos por una cantidad importante, 600 misiles”, ha remarcado el presidente ucraniano.

    A finales de mayo, Zelenski reveló que se había dirigido por carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedir no solo un aumento de misiles Patriot, sino también licencia para poder fabricarlo en suelo ucraniano.

    La petición tiene lugar en medio de una importante falta de armamento en las artillerías ucranianas --“no hay nada más doloroso que ver baterías Patriot sin misiles cargados”, dijo Zelenski--, mientras Rusia continúa con sus ataques.

    Más sobre:UcraniaEstados UnidosZelenskiMisiles Patriot

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