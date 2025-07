Reino Unido y Francia se comprometen a reconocer un Estado palestino: ¿Qué consecuencias puede traer?

Reino Unido dijo el martes que reconocería un Estado palestino si Israel no alcanzaba un acuerdo de alto el fuego sobre la guerra en Gaza antes de septiembre, más otras condiciones, que incluían comprometerse a un genuino proceso de paz. La decisión del Primer Ministro, Keir Starmer, siguió al anuncio de Francia la semana pasada de que reconocería oficialmente el Estado palestino durante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre.

El anuncio de Starmer fue considerado un gran cambio en la política exterior británica.

“Siempre he dicho que reconoceremos un Estado palestino como una contribución a un proceso de paz adecuado, en el momento de máximo impacto para la solución de dos Estados”, dijo el Premier laborista. “Ahora que esa solución está amenazada, es el momento de actuar”, añadió.

“Hoy, como parte de este proceso hacia la paz, puedo confirmar que Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, a menos que el gobierno israelí tome medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza”, indicó Starmer.

Niños palestinos desplazados vistos en un refugio, en el oeste de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Según analistas consultados por The New York Times, ambos anuncios reflejan la profunda frustración de ambas naciones con la conducta de Israel en la guerra en Gaza, que ha matado a decenas de miles de palestinos y dejado a una población de alrededor de dos millones en un estado de extrema privación y hambre.

También es una respuesta a las acciones de Israel en Cisjordania, donde su actividad militar allí ha desplazado masivamente a palestinos este año, los planes de asentamiento se han expandido y la violencia de los colonos contra los palestinos ha aumentado desde que el ataque contra Israel, liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, desencadenó la guerra.

Expertos consultados por Al Jazeera sostienen que el reconocimiento del Estado palestino puede tener un efecto práctico limitado, pero diplomáticamente podría ser significativo al, potencialmente, presionar a Estados Unidos, uno de los principales aliados de Israel, a reconsiderar su postura.

The New York Times señaló que los criterios para la obtención de la condición de Estado se establecieron en un tratado internacional en 1933. Incluyen cuatro elementos: una población permanente, límites territoriales definidos, un gobierno y una capacidad para conducir asuntos internacionales.

El reconocimiento es una constatación oficial de que un futuro Estado cumple en líneas generales dichas condiciones. Puede darse incluso si algún elemento está en disputa, incluidas las fronteras territoriales. Como todas las cuestiones jurídicas, “la interpretación importa”, dijo al diario Zinaida Miller, profesora de derecho y asuntos internacionales en la Universidad Northeastern.

El presidente palestino Mahmoud Abbas se dirige a la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de Nueva York, el 26 de septiembre de 2024. Foto: Archivo Brendan McDermid

Muchos expertos en derecho internacional, consultados por el Times, afirmaron que los criterios para reconocer un Estado palestino se han cumplido a un nivel básico. Existe una población y territorio permanentes. Si bien las fronteras son objeto de controversia, se entiende ampliamente que se encuentran en territorios ocupados por Israel, incluyendo Cisjordania y Gaza, que fueron ocupadas en 1967 en una guerra contra una coalición de Estados árabes; así como Jerusalén Oriental, que Israel ha anexado de hecho.

La Autoridad Palestina es un organismo gubernamental que administra parte de Cisjordania y representa a los palestinos. Su creación fue autorizada por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que representa a los palestinos a nivel internacional.

“Si bien existen límites a lo que la Autoridad Palestina puede hacer, dada la ocupación israelí de Cisjordania y el control de Gaza por parte de Hamas, el reconocimiento extranjero de un Estado palestino significaría el establecimiento de un contacto diplomático directo entre la Autoridad y la nación que lo reconoce”, indicó el diario.

Israel ha señalado que esto empeorará la situación, debido a que Hamas se envalentonará y, por lo tanto, intensificará sus exigencias tanto ahora, durante las negociaciones del alto el fuego, como cuando se discutan cuestiones a largo plazo.

Reino Unido y Francia han señalado que, con el reconocimiento del Estado palestino, Hamas no es quien está siendo recompensado.

Según el diario británico The Times, la decisión de Reino Unido, en particular, tiene resonancia, ya que fue la antigua potencia colonial cuya Declaración Balfour de 1917 fue la primera en prometer a los judíos un Estado en Palestina. Este documento fue citado este martes por David Lammy, ministro de Asuntos Exteriores británico, en las Naciones Unidas.

Pero Balfour no hace que Reino Unido sea más popular ante Israel, indicó The Times, porque allí se recuerda que Londres se abstuvo en la votación que aprobó la adhesión de Israel a las Naciones Unidas en 1949, incluso cuando Estados Unidos y la Unión Soviética votaron a favor.

Imagen del 27 de julio de 2025 de palestinos cargando sacos de harina después de que la ayuda humanitaria entrara en Gaza a través de un paso fronterizo, en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Expertos consultados por el diario británico señalaron que si Reino Unido procediera con el reconocimiento en septiembre, significaría que la Misión Palestina en Londres se convertiría en una embajada. Gran Bretaña estaría obligada diplomáticamente a promover la presencia de Palestina en los comités internacionales que exigen que sus miembros tengan la condición de Estado.

No afectaría -por ahora- la presencia de Palestina en la ONU. Es un “Estado observador”, no un “Estado miembro”, por lo que no puede votar, presentar mociones ni ocupar un puesto rotatorio en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos vetaría cualquier impugnación al respecto.

Pero al actuar juntos, Francia y Reino Unido, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, han devuelto la pelota palestina a la cancha de Israel y de Estados Unidos, su respaldo de último recurso.

Una consecuencia importante del reconocimiento del Estado palestino es que proporciona una base para “una revisión completa de las relaciones bilaterales con Israel”, dijo a The Times Ardi Imseis, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Queen’s University en Ontario y exfuncionario de las Naciones Unidas.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, asiste a la 32ª sesión del Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Ramala, el 23 de abril de 2025. Foto: Archivo ZAIN JAAFAR

Un país que reconoce a Palestina debe revisar los acuerdos con Israel para asegurarse de que no violen sus obligaciones con el Estado palestino. Esto incluiría la integridad política y territorial, así como las relaciones económicas, culturales, sociales y civiles, afirmó.

Por ejemplo, si un aspecto del comercio ayuda o asiste a Israel en la violación de los derechos de un Estado palestino, entonces la nación que lo reconoce tendría que cesar ese intercambio.

“En la práctica, el reconocimiento sentaría las bases para que la sociedad civil y los legisladores del Estado que lo reconoce ejerzan mayor presión” para cambiar las políticas y alinearlas con otros requisitos, afirmó Imseis a The Times.

Una nación que reconozca a Israel no tendría que detener todo comercio con Israel, dijo al mismo medio Paul Reichler, un abogado que representa a Estados soberanos y ha abogado por el Estado de Palestina en la Corte Internacional de Justicia.

Actualmente, el Estado de Palestina es reconocido como nación soberana por 147 de los 193 Estados miembros de la ONU, aproximadamente el 75% de la comunidad internacional. Otros tres países europeos, España, Irlanda y Noruega, reconocieron oficialmente a Palestina el año pasado.

Según Milena Veselinovic, corresponsal de Al Jazeera en Londres, Starmer está actualmente bajo una presión significativa.

A New York avec 14 autres pays, la France lance un appel collectif : nous exprimons notre volonté de reconnaître l'Etat de Palestine et invitons ceux qui ne l’ont pas encore fait à nous rejoindre. pic.twitter.com/faCYTYwmES — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 30, 2025

“Está bajo mucha presión, a nivel nacional, aquí, por parte del público, así como de sus propios correligionario en el Parlamento, para que tome alguna decisión sobre este tema; la gente se ha sentido conmovida por las imágenes de gente muriendo de hambre en los últimos días”, dijo Veselinovic.

Francia y otros 14 países occidentales hicieron un llamado a los países de todo el mundo para que reconozcan un Estado palestino. “En Nueva York, junto con otros 14 países, Francia lanza un llamado colectivo: expresamos nuestro deseo de reconocer al Estado de Palestina e invitamos a quienes aún no lo hayan hecho a unirse a nosotros”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en la red social X.

La declaración fue firmada por los ministros de RR.EE. de Andorra, Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, San Marino, Eslovenia y España.