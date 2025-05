Reportan el asesinato de 13 mineros que fueron secuestrados en un socavón en Perú

Este viernes se confirmó la muerte de 13 mineros que estaban secuestrados desde el pasado 25 de abril en la provincia de Patáz, Perú.

El distrito de Patáz, de la región de La Libertad, se encuentra en estado de emergencia por disposición del gobierno peruano.

Además, la Policía Nacional del Perú (PNP) comunicó el hallazgo de dos cadáveres más. La identidad de loa cuerpos no ha sido determinada ni se ha confirmado si pertenecen a los 13 trabajadores.

Según el medio El Comercio, los secuestradores exigieron 4 millones de soles para la liberación de los mineros.

De acuerdo al medio peruano Radio Programas del Perú (RPP), el 25 de abril, un grupo de mineros ilegales, presuntamente coludidos con organizaciones criminales, secuestraron a los trabajadores que realizaban servicios a un minero artesanal que estaría vinculado con Minera Poderosa, empresa que se enfoca en extraer oro.

Antes del secuestro, la violencia venía en aumento, pues se produjo un ataque a las operaciones del minero artesanal.

La Minera Poderosa, comentó la grave situación señalando que “volvemos a hacer un llamado urgente al gobierno a fin de que replantee su estrategia para enfrentar la criminalidad y lograr la captura de los delincuentes que vienen operando en Pataz".

"Para ello hace falta fortalecer el trabajo de inteligencia y trabajar de la mano con el Ministerio Público y el Poder Judicial”, indicó.

Además, subrayó que “lo mismo por parte del Congreso, cuyas reiteradas ampliaciones del REINFO han servido de manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso” , finalizó la empresa.

Por su lado, el alcalde de Pataz, Aldo Mariño, criticó al Gobierno de Dina Boluarte por no capturar a ninguna banda criminal, pese a que la localidad se encuentra en estado de emergencia.

“Hacer un pedido al Gobierno central que tiene que enviar servicio de inteligencia, la Depincri a la provincia de Pataz. Hasta la fecha, no tienen una banda criminal identificada, no han capturado. Llevamos más de un año en estado de emergencia. No hay miembros de bandas capturadas”, señaló.

Cabe destacar que, según RPP, las medidas de seguridad de los operativos policiales y militares, quienes movilizaron a más de 800 efectivos esta semana, no lograron impedir el secuestro de los mineros.