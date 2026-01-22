Reportan que Delcy Rodríguez viajaría próximamente a Estados Unidos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene previsto viajar a Washington tras la captura y deposición del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, informó este miércoles un alto funcionario de la Casa Blanca, sin detallar fechas o agenda de la líder chavista.

De acuerdo a Reuters y AFP, la nueva cabeza del régimen venezolano visitaría pronto Norteamérica, solo algunos días después de la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

En el caso de esta última, aunque Trump la ha excluido de momento del proceso de transición en Venezuela por considerar que no cuenta con suficiente apoyo, el martes el republicano afirmó la que podría “involucrar” de alguna manera en el futuro del país, luego de que esta le obsequiara la medalla de su Nobel de la Paz durante su visita a la Casa Blanca.

Sin embargo, el republicano ha respaldado en varias ocasiones al nuevo gobierno de Rodríguez, al asegurar que este funciona bajo tutela de su administración y está cumpliendo con todas las exigencias de Washington.

Entre estas, se cuentan el acceso al sector petrolero venezolano y el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización, además de la liberación de varios presos políticos

El viaje de Rodríguez a Estados Unidos, que aún no ha sido confirmado por el régimen venezolano, podría aumentar las fisuras al interior del gobierno chavista debido a la oposición de algunos miembros de su línea dura a la injerencia de la Casa Blanca, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.