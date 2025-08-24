Reportan que unos 30 militares norcoreanos cruzaron la frontera con Corea del Sur provocando disparos de advertencia

El Comando de Naciones Unidas (UNC), liderado por Estados Unidos, informó este sábado que cerca de 30 militares norcoreanos traspasaron recientemente la Línea de Demarcación Militar (MDL) que separa las dos Coreas, provocando que el ejército surcoreano respondiera con disparos de advertencia. Todo ello mientras Pyongyang realizaba labores de construcción y mantenimiento en la frontera.

La incursión se produjo en una zona en la que se estaban llevando a cabo trabajos de refuerzo, de acuerdo con declaraciones del portavoz de la Comisión de Armisticio Militar del UNC (UNCMAC), recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Pese a las repetidas señales de advertencia emitidas por las fuerzas de Seul, los soldados norcoreanos no reaccionaron en modo alguno, provocando que los efectivos surcoreanos desplegados en el lugar abrieran fuego de advertencia para tratar de forzar el regreso de los soldados norcoreanos a su territorio.

El portavoz del comando ofreció estos detalles en respuesta a una consulta realizada por la Agencia de Noticias Yonhap, un día después de que Corea del Norte acusara a las tropas de su país vecino de efectuar más de diez disparos mientras sus efectivos trabajaban en un proyecto en la frontera una semana antes.

La investigación del incidente ya fue iniciada por miembros de la UNCMAC y, según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, la violación de la frontera tuvo lugar el martes pasado.

Cabe señalar que el UNC confirmó haber recibido una notificación previa por parte del ejército norcoreano acerca de las mencionadas actividades de construcción, previstas dentro de ciertos territorios de la Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa a las dos Coreas. Sin embargo, el cruce de la MDL excede los límites de dichas actividades.

“La UNC reconoce el valor de las notificaciones previas y del diálogo abierto como herramientas esenciales para evitar malentendidos e incidentes no intencionales”, manifestó el portavoz, recalcando la disposición del comando para dialogar con el ejército de Corea del Norte sobre este y otros temas relacionados con los acuerdos existentes.

Desde abril del año pasado, se han observado a soldados norcoreanos instalando barreras físicas, como vallas de alambre de espino, en las inmediaciones de la línea divisoria, aparentemente con la intención de reforzar la frontera con Corea del Sur.