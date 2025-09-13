SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia

El diputado republicano José Carlos Meza informó que "el retraso injustificado de estos nombramientos lleva consigo sobrecarga laboral para los equipos de esos tribunales, así como demoras en la tramitación de proyectos de inversión por juicios ambientales".

María José HalabiPor 
María José Halabi

Este sábado, el Partido Republicano ofició al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, por el “retraso injustificado de nombramientos de los jueces de tribunales ambientales” de Antofagasta, Santiago y Valdivia.

El diputado republicano José Carlos Meza, quien lideró el oficio, explicó que “es una situación que nos preocupa, pues el retraso injustificado de estos nombramientos lleva consigo sobrecarga laboral para los equipos de esos tribunales, así como demoras en la tramitación de proyectos de inversión por juicios ambientales”.

Según el diputado, el próximo mes, el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, quedará con solo dos magistrados integrantes para llevar adelante sus causas.

De acuerdo al diputado republicano, se trata de “una situación crítica, que emana de la excesiva demora en los nombramientos de estos magistrados por parte del Gobierno. De hecho hay un cargo vacante desde 2020. Al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, se suman el Primero de Antofagasta y el Tercero de Valdivia”.

Ante esto, Meza ofició al ministro de Justicia con el fin de conocer el por qué de estas graves demoras.

“Es una situación que nos preocupa, pues el retraso injustificado de estos nombramientos lleva consigo sobrecarga laboral para los equipos de esos tribunales, así como demoras en la tramitación de proyectos de inversión por juicios ambientales. Otro aspecto es que evidentemente pone trabas a la resolución de conflictos en este ámbito”, explicó el diputado.

Las solicitudes de Republicanos

El parlamentario solicitó al secretario de Estado que le informe respecto del “estado actual del proceso de nombramiento de los ministros vacantes, titulares y suplentes, en el Primer, Segundo y Tercer Tribunal Ambiental (vacantes desde julio 2020 y junio 2023), señalando causas de la demora”.

A lo anterior, Meza solicitó también el “cronograma y plazos comprometidos para concretar dichos nombramientos; informar si existen propuestas o medidas para agilizar y simplificar el proceso de selección y designación de ministros de tribunales ambientales”.

“Creemos que esta es una situación que el Gobierno debió ya haber solucionado en estos cuatro años de su administración. Nos parece impresentable que haya dinero para contratar a los amigotes o a operadores políticos, que nadie sabe qué hacen en el Estado, y no para casos como estos. El país no puede permitirse esta negligencia institucional”, finalizó el legislador.

Lee también:

Más sobre:RepublicanosPartido RepublicanoJaime GajardoMinistro de Justicia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Cuánto gana Walmart en Chile? La desconocida cifra del gigante del retail

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias

Perro comunitario del Hospital de Quilpué fue asesinado a tiros por funcionario de la PDI de civil

Venezuela acusa que buque destructor de EE.UU. asaltó a pescadores atuneros en el Caribe

Por sus 50 años: Metro de Santiago inaugura nuevo mural en estación Plaza Egaña

Detienen a cuatro funcionarios municipales robando cables de cobre en Maipú: robo fue avaluado en más de $6 millones

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

5.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias
Chile

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias

Perro comunitario del Hospital de Quilpué fue asesinado a tiros por funcionario de la PDI de civil

Por sus 50 años: Metro de Santiago inaugura nuevo mural en estación Plaza Egaña

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”
Negocios

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

Defontana inicia el camino para intentar abrirse a Bolsa

Los ejecutivos clave de la fusión entre Anglo y Teck en Chile

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre
Tendencias

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Joaquín Niemann cumple una impecable ronda que lo ilusiona con los primeros puestos del BMW PGA Championship
El Deportivo

Joaquín Niemann cumple una impecable ronda que lo ilusiona con los primeros puestos del BMW PGA Championship

Coquimbo tiene nuevo escolta: O’Higgins logra un triunfo clave sobre Palestino y sueña con la Copa Libertadores

DT del Barcelona carga contra la selección de España por Lamine Yamal: “No cuidan al jugador”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”
Cultura y entretención

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”

Reseña de libros: de la biografía de Edward Said a la nueva novela de Susanna Tamaro

Jeremy Irons: “Siempre es un riesgo unirse a una serie que tiene un gran éxito y que ya lleva tres temporadas al aire”

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia
Mundo

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia

Venezuela acusa que buque destructor de EE.UU. asaltó a pescadores atuneros en el Caribe

Rumanía intercepta a un dron ruso que violó su espacio aéreo cerca de Ucrania

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté