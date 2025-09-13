Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia

Este sábado, el Partido Republicano ofició al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, por el “retraso injustificado de nombramientos de los jueces de tribunales ambientales” de Antofagasta, Santiago y Valdivia.

El diputado republicano José Carlos Meza, quien lideró el oficio, explicó que “es una situación que nos preocupa, pues el retraso injustificado de estos nombramientos lleva consigo sobrecarga laboral para los equipos de esos tribunales , así como demoras en la tramitación de proyectos de inversión por juicios ambientales”.

Según el diputado, el próximo mes, el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, quedará con solo dos magistrados integrantes para llevar adelante sus causas.

De acuerdo al diputado republicano, se trata de “una situación crítica, que emana de la excesiva demora en los nombramientos de estos magistrados por parte del Gobierno. De hecho hay un cargo vacante desde 2020. Al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, se suman el Primero de Antofagasta y el Tercero de Valdivia”.

Ante esto, Meza ofició al ministro de Justicia con el fin de conocer el por qué de estas graves demoras.

“Es una situación que nos preocupa, pues el retraso injustificado de estos nombramientos lleva consigo sobrecarga laboral para los equipos de esos tribunales, así como demoras en la tramitación de proyectos de inversión por juicios ambientales. Otro aspecto es que evidentemente pone trabas a la resolución de conflictos en este ámbito”, explicó el diputado.

Las solicitudes de Republicanos

El parlamentario solicitó al secretario de Estado que le informe respecto del “estado actual del proceso de nombramiento de los ministros vacantes, titulares y suplentes, en el Primer, Segundo y Tercer Tribunal Ambiental (vacantes desde julio 2020 y junio 2023), señalando causas de la demora”.

A lo anterior, Meza solicitó también el “cronograma y plazos comprometidos para concretar dichos nombramientos; informar si existen propuestas o medidas para agilizar y simplificar el proceso de selección y designación de ministros de tribunales ambientales”.

“Creemos que esta es una situación que el Gobierno debió ya haber solucionado en estos cuatro años de su administración. Nos parece impresentable que haya dinero para contratar a los amigotes o a operadores políticos, que nadie sabe qué hacen en el Estado, y no para casos como estos. El país no puede permitirse esta negligencia institucional”, finalizó el legislador.