Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias

Luego que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) inhabilitara al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), para ser candidato a diputado por el distrito 9, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) emplazaron a la candidata presidencial Jeannette Jara a pronunciarse.

Este sábado, el timonel gremialista, Guillermo Ramírez, manifestó que el fallo “demuestra que en Chile no hay nadie por sobre la ley”, agregando que “el PC dice que respeta el Estado de Derecho, sin embargo ha dicho que las elecciones están por sobre los fallos judiciales. Eso es una aberración en un Estado de Derecho".

En ese contexto, Ramírez emplazó a la candidata presidencial oficialista a pronunciarse “si está con el Estado de Derecho, si está por respetar los fallos judiciales o si está con la postura del PC”.

Esas palabras se sumaron a las del presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, quien indicó que “la ley es clara y pareja para todos: aquellas personas que están acusadas por la Fiscalía de haber cometido delitos que merezcan pena aflictiva, simplemente no pueden votar ni tampoco ser candidatos”.

En esa línea, el candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) dijo que “esto ratifica lo que señalamos, que el Partido Comunista quiso vulnerar de alguna manera la ley electoral, jugando con los plazos, jugando con recursos judiciales. Pero el Tricel puso las cosas en su lugar y alguien que estaba acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser”.

Fue durante el viernes que el Tricel dio a conocer su fallo respecto a la situación del ex jefe comunal, tras acoger la apelación presentada por el abogado de RN, Marcelo Brunet.

La votación del Tricel resultó con tres ministros del tribunal acogiendo la reclamación y con dos que votaron en contra.

La resolución se explica por la situación procesal de Jadue, quien es acusado por el Ministerio Público por estafa, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal en el marco del caso Farmacias Populares, delitos por los cuales se pide una pena de más de 18 años de cárcel.

El viernes, el exalcalde de Recoleta acusó que es “una decisión basada en un acto administrativo, sin revisión judicial, y entregada por un organismo altamente cuestionado por su sesgo político”.

Por su parte, el Partido Comunista (PC), si bien reconoció la competencia del tribunal, mostró su disconformidad con que “el criterio para disputar una elección sea usar la estrategia judicial" y no “la soberanía popular”. Adicionalmente, respaldó a Jadue para que recurra a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El diputado Eric Aedo (DC) recordó que desde el comando de Jara, del cual forma parte, habían instado al PC a no continuar con la candidatura de Jadue.

“Lo advertimos antes al mundo del PC, lo dijo la propia Jeannette Jara que prefería que Jadue se dedicase a su defensa. No quisieron escuchar y acá están las consecuencias ”, sostuvo.