La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Mundo

    Rescatan a 17 niños y adolescentes de secta judía Lev Tahor en Colombia

    Cinco de las víctimas contaban con alerta amarilla de la Interpol, la que se emite con la finalidad de ubicar a personas que han desaparecido o han sido secuestradas.

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.
    Lev Tahor Colombia.

    Autoridades colombianas informaron este domingo del rescate de 17 niños y adolescentes de una secta judía ubicada en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia, a unos 528 kilómetros de la capital, Bogotá.

    El operativo fue confirmado por la autoridad de Migraciones del país a través de su cuenta en X, donde informaron que la operación fue desarrollada en conjunto con la Gaula Militar Oriente del ejército colombiano.

    En la información difundida se señala que los niños y adolescentes rescatados estaban en poder de la secta judío ortodoxa Lev Tahor, los que se encontraban en un hotel de una zona urbana de Yarumal.

    En el recinto había un total de 26 personas, todas miembros de Lev Tahor. Cinco de las víctimas de nacionalidad estadounidense encontradas tenían alerta amarilla de la Interpol, la que se emite con la finalidad de ubicar a personas que han desaparecido o que han sido secuestradas.

    Los rescatados corresponden a niños de nacionalidad estadounidense, guatemalteca y canadiense. Las siete familias involucradas hicieron ingreso a Colombia entre el 22 y 23 de octubre desde Nueva York, Estados Unidos.

    Las vestimentas propias de este grupo sectario despertaron las alertas de los residentes del lugar, lo que terminó en la verificación de las autoridades.

    ¿Qué es Lev Tahor?

    El grupo Lev Tahor es un controvertido grupo fundado en 1988 en Israel por el rabino Shlomo Erez Helbrans, el cual se estima tiene alrededor de 300 miembros.

    Se caracteriza por sus prácticas extremistas y constantes migraciones con la finalidad de evitar procesos judiciales derivados de investigaciones en su contra a las que se enfrentan en países como Estados Unidos, Guatemala, Canadá y otros.

    En dichas naciones se les investiga por delitos como secuestro, matrimonio forzado, abuso y explotación infantil y trata de personas.

    Más sobre:ColombiaSectaNiñosLev Tahor

    COMENTARIOS

