Rey Carlos le quita el título de príncipe a su hermano Andrés por caso Epstein

El rey Carlos de Inglaterra le quitó el título de príncipe a su hermano Andrés, debido a los cuestionamientos derivados del caso de Jeffrey Epstein.

“Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar los títulos y honores del Príncipe Andrés”, señaló el comunicado del Palacio Buckingham.

“Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento en Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Ahora se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada. Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra”, añadió el texto.

Jeffrey Epstein Foto: Archivo

Según la BBC, “se entiende que el príncipe Andrés se mudará a una propiedad en la finca privada de Sandringham en Norfolk”, la que será financiado de forma privada por el Rey.

“Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso”, indicó.

Las memorias póstumas, titulada Nobody’s Girl, que la denunciante Virginia Giuffre lanzó recientemente han remecido la corona británica luego que señalara que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés en tres ocasiones.

El hermano del rey Carlos, que a consecuencia de esto renunció a sus títulos a principios de este mes, ha negado rotundamente haber cometido delito alguno.