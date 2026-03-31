SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado

    El gobernador de la zona ha señalado que tres personas, dos de ellas menores de edad, han resultado heridas

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    Las autoridades rusas han confirmado este martes el derribo de 38 drones lanzados por el Ejército de Ucrania, en el marco de una nueva oleada de ataques aéreos contra el óblast de Leningrado, frente al golfo de Finlandia, que ha provocado daños en el puerto de Ust Luga y en edificios residenciales y escuelas, dejando a su vez a tres personas heridas, entre las cuales se encuentran dos niños.

    “A las 6.00 horas se habían derribado 38 drones sobre la región de Leningrado”, ha informado el gobernador de la misma, Alexander Drozdenko, a través de su canal de Telegram, donde ha informado de daños en el puerto de Ust Luga.

    El puerto, que acoge una importante terminal de carbón y fertilizantes, se ubica en la costa sur del golfo de Finlandia, donde desemboca el río Luga. Las instalaciones están cerca de la frontera con Estonia, a unos 110 kilómetros de la histórica ciudad de San Petersburgo.

    Drozdenko también ha informado que en el pueblo de Molodtsovo, en el distrito de Kirovsky, la caída de fragmentos de dron ha provocado daños en los cristales de tres edificios residenciales, dos aulas de una escuela secundaria y un edificio del Centro de la Seguridad Social, que se encuentra “en plena renovación”.

    Asimismo, el gobernador ha señalado que tres personas, dos de ellas menores de edad, han resultado heridas, requiriendo ser atendidas en el Hospital Shlisselburg.

    Por cuenta de esa misma oleada de ataques perpetrados a lo largo de la noche de este lunes, también han sido extinguidos incendios en una zona de garajes y sala de calderas.

    Más sobre:RusiaUcraniaDronesAtaque

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Por qué el cielo en Australia se tiñó de color rojo sangre

    Ir al trabajo en bicicleta: los beneficios y riesgos para la salud, según un médico

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    Al menos ocho heridos por un ataque con misil de Irán contra el centro de Israel

    Lo más leído

    1.
    Otros 27 países se suman a la declaración internacional para contribuir a la apertura del estrecho de Ormuz

    Otros 27 países se suman a la declaración internacional para contribuir a la apertura del estrecho de Ormuz

    2.
    Por qué Rusia desafía a EE.UU. con el envío de 100 mil toneladas de petróleo a Cuba

    Por qué Rusia desafía a EE.UU. con el envío de 100 mil toneladas de petróleo a Cuba

    3.
    Emanuele Coccia, filósofo: “El problema de la casa no es la geometría, es cómo dar forma a la felicidad compartida”

    Emanuele Coccia, filósofo: “El problema de la casa no es la geometría, es cómo dar forma a la felicidad compartida”

    4.
    Agresor usó la escopeta de su abuelo y gritó “¡Sorpresa!“: qué se sabe del fatal ataque en una escuela de Argentina

    Agresor usó la escopeta de su abuelo y gritó “¡Sorpresa!“: qué se sabe del fatal ataque en una escuela de Argentina

    5.
    Al menos ocho heridos por un ataque con misil de Irán contra el centro de Israel

    Al menos ocho heridos por un ataque con misil de Irán contra el centro de Israel

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Marco Rubio critica a España por vetar el uso de bases conjuntas y su espacio aéreo y “presumir” de ello

    “Si esto es real, duele”: Evelyn Matthei, Karla Rubilar y María José Gatica critican decisión del gobierno de remover a directora de SernamEG

    Gobierno de Boric registró un desempleo promedio de 8,4% en su periodo y se crearon más de 700 mil empleos
    Negocios

    Gobierno de Boric registró un desempleo promedio de 8,4% en su periodo y se crearon más de 700 mil empleos

    El 70% de las empresas Ipsa mejoró sus resultados en 2025 y sus utilidades ascendieron a US$15 mil millones

    Las estrategia de Toesca para crecer mediante compras suma su tercer objetivo en 2026

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa
    Tendencias

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Por qué el cielo en Australia se tiñó de color rojo sangre

    Ir al trabajo en bicicleta: los beneficios y riesgos para la salud, según un médico

    Copa de la Liga: Ñublense derriba a El Campanil y arrebata el liderato a Universidad Católica
    El Deportivo

    Copa de la Liga: Ñublense derriba a El Campanil y arrebata el liderato a Universidad Católica

    Con Palestino y Boca Juniors en el horizonte: la advertencia de Daniel Garnero por el complicado calendario de la UC

    Delegación Presidencial explica la decisión de no permitir la presencia de hinchas de Boca ante la UC en el Claro Arena

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa
    Tecnología

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”
    Cultura y entretención

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado
    Mundo

    Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado

    Al menos ocho heridos por un ataque con misil de Irán contra el centro de Israel

    Irán denuncia un ataque con ocho muertos en dos islas del estrecho de Ormuz

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa
    Paula

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes