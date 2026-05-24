Rusia bombardea Kiev en un fuerte ataque nocturno luego de que Putin ordenara represalias por mortal ofensiva ucraniana

Después de que el presidente Volodimir Zelensky y la embajada estadounidense advirtieran de una inminente ofensiva a gran escala en Kiev, la capital ucraniana fue sacudida por el ataque de misiles balísticos y drones rusos la medianoche del domingo local (tarde del sábado en Chile).

Unas horas antes, la Fuerza Aérea Ucraniana había emitido una advertencia sobre el “lanzamiento de un misil balístico de alcance medio (Oreshnik)”, en referencia a una variedad de potentes misiles de Rusia.

Tymur Tkachenko, el administrador militar de Kiev, declaró en un mensaje en Telegram que la ciudad estaba sufriendo un “ataque balístico masivo” e instó a todos a permanecer en refugios .

Por su parte, el alcalde Vitaliy Klitschko informó que se habían registrado daños por escombros en el distrito de Shevchenkivskyi después de que fragmentos de un misil cayeran sobre un edificio residencial de 24 plantas.

Multiple residential buildings, a shopping mall were damaged during the air raid tonight, according to Kyiv mayor Vitaly Klitschko. pic.twitter.com/9G67ytG54g — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) May 24, 2026

También cayeron fragmentos cerca de una zona “no residencial” y en los terrenos de una escuela, mientras se recibían llamados de emergencia desde distintos lugares de la capital.

Según Tkachenko, los escombros también impactaron el techo de un edificio de gran altura en el distrito de Darnytskyi y una vivienda resultó dañada en el distrito de Solomianskyi.

En el distrito de Desnianskyi, en tanto, un edificio que albergaba un supermercado también resultó afectado.

Poco después, las autoridades informaron que al menos cinco personas resultaron heridas en distintos puntos de la ciudad, como informó The Kiev Independent.

Un corresponsal del Financial Times contabilizó más de una docena de explosiones que sacudieron edificios y resonaron en toda la capital, mientras las defensas aéreas intentaban interceptar algunos de los misiles.

Además, se vio a los residentes corriendo hacia los refugios antiaéreos y las estaciones de metro cuando comenzó el ataque.

Las advertencias previas al ataque

Zelensky había declarado durante este sábado que sus servicios de inteligencia habían recibido información, “incluso de socios estadounidenses y europeos, sobre los preparativos de Rusia para un ataque con el misil Oreshnik”, un misil balístico de alcance intermedio (IRBM) de fabricación rusa, capaz de transportar múltiples ojivas convencionales o nucleares.

El jefe de Estado europeo publicó además en X que su país estaba “viendo indicios de preparación para un ataque combinado contra territorio ucraniano, incluyendo Kiev, que involucraría varios tipos de armamento” .

Our intelligence services reported receiving data, including from American and European partners, about Russia preparing a strike with the Oreshnik missile. We are verifying this information.



We are seeing signs of preparation for a combined strike on Ukrainian territory,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026

“Contamos con una respuesta de la comunidad internacional, una respuesta que no sea a posteriori, sino preventiva. Hay que presionar a Moscú para que no extienda la guerra”, añadió, instando a los ucranianos a “actuar con responsabilidad” y a estar atentos a las alertas antiaéreas.

La embajada estadounidense en Kiev había enviado previamente una alerta de seguridad a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania, indicando que había “recibido información sobre un posible ataque aéreo significativo que podría ocurrir en cualquier momento durante las próximas 24 horas” .

“La embajada, como siempre, recomienda a los ciudadanos estadounidenses que estén preparados para refugiarse de inmediato en caso de que se declare una alerta aérea”, apuntó.

Ukraine: The U.S. embassy in Kyiv has received information concerning a potentially significant air attack that may occur at any time over the next 24 hours. The embassy, as always, recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is… pic.twitter.com/iESI6IAHtA — TravelGov (@TravelGov) May 23, 2026

Ante esta alerta, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, respondió diciendo que Kiev estaba “agradecida por su advertencia sobre una huelga masiva. Y entendemos sus advertencias a sus ciudadanos”.

“Pero la advertencia clave no debe oírse en Kiev ni por extranjeros”, dijo, para después afirmar: “Debe ser una advertencia que el régimen ruso escuche en Moscú”.

La promesa de Putin tras ataque ucraniano

Las explosiones y advertencias se producen después de que Vladimir Putin acusara a Ucrania de un acto “terrorista”, afirmando que drones ucranianos atacaron el viernes una residencia universitaria en Starobilsk -una ciudad ocupada al este de Luhansk-, ante lo que prometió represalias y ordenó a ordenó al Ministerio de Defensa que elaborara propuestas.

💬 President #Putin:



For Kiev, the situation at the front is gradually turning from critical into catastrophic.



Its military resorts to terrorism (like today in Lugansk) to divert public attention.



👉 @mod_russia will submit proposals for a response.https://t.co/haHVAdnveJ pic.twitter.com/YwXXlRDZD4 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 22, 2026

La agencia estatal de noticias rusa TASS informó el sábado que el número de jóvenes fallecidos en el ataque había ascendido a 18, citando al Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso. Se cree que otras tres personas permanecen atrapadas bajo los escombros.

El atentado se produjo 10 días después de que Rusia bombardeara ciudades de toda Ucrania con decenas de misiles y más de 1400 drones en un implacable bombardeo de 24 horas. Un misil Kh-101 impactó directamente contra un edificio de apartamentos en Kiev, causando la muerte de 24 personas.