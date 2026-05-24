SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rusia bombardea Kiev en un fuerte ataque nocturno luego de que Putin ordenara represalias por mortal ofensiva ucraniana

    La capital de Ucrania se vio sacudida por explosiones después de que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky y la embajada de Estados Unidos advirtieran de un inminente ataque ruso a gran escala.

    Por 
    Lya Rosen
    Ataque a Kiev. Imagen de archivo.

    Después de que el presidente Volodimir Zelensky y la embajada estadounidense advirtieran de una inminente ofensiva a gran escala en Kiev, la capital ucraniana fue sacudida por el ataque de misiles balísticos y drones rusos la medianoche del domingo local (tarde del sábado en Chile).

    Unas horas antes, la Fuerza Aérea Ucraniana había emitido una advertencia sobre el “lanzamiento de un misil balístico de alcance medio (Oreshnik)”, en referencia a una variedad de potentes misiles de Rusia.

    Tymur Tkachenko, el administrador militar de Kiev, declaró en un mensaje en Telegram que la ciudad estaba sufriendo un “ataque balístico masivo” e instó a todos a permanecer en refugios.

    Por su parte, el alcalde Vitaliy Klitschko informó que se habían registrado daños por escombros en el distrito de Shevchenkivskyi después de que fragmentos de un misil cayeran sobre un edificio residencial de 24 plantas.

    También cayeron fragmentos cerca de una zona “no residencial” y en los terrenos de una escuela, mientras se recibían llamados de emergencia desde distintos lugares de la capital.

    Según Tkachenko, los escombros también impactaron el techo de un edificio de gran altura en el distrito de Darnytskyi y una vivienda resultó dañada en el distrito de Solomianskyi.

    En el distrito de Desnianskyi, en tanto, un edificio que albergaba un supermercado también resultó afectado.

    Poco después, las autoridades informaron que al menos cinco personas resultaron heridas en distintos puntos de la ciudad, como informó The Kiev Independent.

    Un corresponsal del Financial Times contabilizó más de una docena de explosiones que sacudieron edificios y resonaron en toda la capital, mientras las defensas aéreas intentaban interceptar algunos de los misiles.

    Además, se vio a los residentes corriendo hacia los refugios antiaéreos y las estaciones de metro cuando comenzó el ataque.

    Las advertencias previas al ataque

    Zelensky había declarado durante este sábado que sus servicios de inteligencia habían recibido información, “incluso de socios estadounidenses y europeos, sobre los preparativos de Rusia para un ataque con el misil Oreshnik”, un misil balístico de alcance intermedio (IRBM) de fabricación rusa, capaz de transportar múltiples ojivas convencionales o nucleares.

    El jefe de Estado europeo publicó además en X que su país estaba “viendo indicios de preparación para un ataque combinado contra territorio ucraniano, incluyendo Kiev, que involucraría varios tipos de armamento”.

    “Contamos con una respuesta de la comunidad internacional, una respuesta que no sea a posteriori, sino preventiva. Hay que presionar a Moscú para que no extienda la guerra”, añadió, instando a los ucranianos a “actuar con responsabilidad” y a estar atentos a las alertas antiaéreas.

    La embajada estadounidense en Kiev había enviado previamente una alerta de seguridad a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania, indicando que había “recibido información sobre un posible ataque aéreo significativo que podría ocurrir en cualquier momento durante las próximas 24 horas”.

    “La embajada, como siempre, recomienda a los ciudadanos estadounidenses que estén preparados para refugiarse de inmediato en caso de que se declare una alerta aérea”, apuntó.

    Ante esta alerta, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, respondió diciendo que Kiev estaba “agradecida por su advertencia sobre una huelga masiva. Y entendemos sus advertencias a sus ciudadanos”.

    “Pero la advertencia clave no debe oírse en Kiev ni por extranjeros”, dijo, para después afirmar: “Debe ser una advertencia que el régimen ruso escuche en Moscú”.

    La promesa de Putin tras ataque ucraniano

    Las explosiones y advertencias se producen después de que Vladimir Putin acusara a Ucrania de un acto “terrorista”, afirmando que drones ucranianos atacaron el viernes una residencia universitaria en Starobilsk -una ciudad ocupada al este de Luhansk-, ante lo que prometió represalias y ordenó a ordenó al Ministerio de Defensa que elaborara propuestas.

    La agencia estatal de noticias rusa TASS informó el sábado que el número de jóvenes fallecidos en el ataque había ascendido a 18, citando al Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso. Se cree que otras tres personas permanecen atrapadas bajo los escombros.

    El atentado se produjo 10 días después de que Rusia bombardeara ciudades de toda Ucrania con decenas de misiles y más de 1400 drones en un implacable bombardeo de 24 horas. Un misil Kh-101 impactó directamente contra un edificio de apartamentos en Kiev, causando la muerte de 24 personas.

    Más sobre:UcraniaKievAtaqueDronesMisilesRusiaVolodimir ZelenskyVladimir PutinMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Servicio Secreto de EE.UU. mata a sospechoso tras tiroteo cerca de la Casa Blanca mientras Trump permanecía en la residencia presidencial

    María Corina Machado afirma que será candidata a la presidencia en unas elecciones “limpias y libres” en Venezuela

    DC arremete contra Quiroz por emplazamiento tras rechazo a la megarreforma: “Más respeto, ministro”

    Incendio deja cuatro viviendas afectadas en Renca: Bomberos acusan amenazas de vecinos

    Servicio Secreto de EE.UU. realiza operativo de seguridad tras posibles disparos cerca de la Casa Blanca

    Minvu proyecta que más de 100 casas serán demolidas antes de tres meses en El Olivar

    Lo más leído

    1.
    Servicio Secreto de EE.UU. realiza operativo de seguridad tras posibles disparos cerca de la Casa Blanca

    Servicio Secreto de EE.UU. realiza operativo de seguridad tras posibles disparos cerca de la Casa Blanca

    2.
    Trump dice que acuerdo de paz con Irán está “en gran medida negociado” y apunta a reapertura del estrecho de Ormuz

    Trump dice que acuerdo de paz con Irán está “en gran medida negociado” y apunta a reapertura del estrecho de Ormuz

    3.
    Servicio Secreto de EE.UU. mata a sospechoso tras tiroteo cerca de la Casa Blanca mientras Trump permanecía en la residencia presidencial

    Servicio Secreto de EE.UU. mata a sospechoso tras tiroteo cerca de la Casa Blanca mientras Trump permanecía en la residencia presidencial

    4.
    El debate por el efecto del uso de celulares en baja de la natalidad

    El debate por el efecto del uso de celulares en baja de la natalidad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Sevilla en TV y streaming

    DC arremete contra Quiroz por emplazamiento tras rechazo a la megarreforma: “Más respeto, ministro”
    Chile

    DC arremete contra Quiroz por emplazamiento tras rechazo a la megarreforma: “Más respeto, ministro”

    Incendio deja cuatro viviendas afectadas en Renca: Bomberos acusan amenazas de vecinos

    Minvu proyecta que más de 100 casas serán demolidas antes de tres meses en El Olivar

    Prat, el deber y la hora del Senado
    Negocios

    Prat, el deber y la hora del Senado

    Tensión por sobreestimación de producción en Codelco: posible comisión investigadora toma fuerza en el Congreso

    Diputados ofician a Contraloría para indagar presuntas irregularidades en cifras de producción de Codelco en 2025

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación

    ¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

    Roland Garros arranca en medio de la polémica por la repartición de los premios
    El Deportivo

    Roland Garros arranca en medio de la polémica por la repartición de los premios

    Seis Premier League, una Champions y millones en fichajes: la década dorada que deja Pep Guardiola en Manchester City

    Colo Colo desembarca por primera vez en el Claro Arena con la UC mirando de reojo hacia La Bombonera

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”
    Cultura y entretención

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”

    Con De Saloon, Anttonias y Sinaka: Premios Pulsar 2026 alista sus galas estelares

    The Mandalorian and Grogu: Placer sin Culpa

    Rusia bombardea Kiev en un fuerte ataque nocturno luego de que Putin ordenara represalias por mortal ofensiva ucraniana
    Mundo

    Rusia bombardea Kiev en un fuerte ataque nocturno luego de que Putin ordenara represalias por mortal ofensiva ucraniana

    Servicio Secreto de EE.UU. mata a sospechoso tras tiroteo cerca de la Casa Blanca mientras Trump permanecía en la residencia presidencial

    María Corina Machado afirma que será candidata a la presidencia en unas elecciones “limpias y libres” en Venezuela

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar
    Paula

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear