    Rusia confirma diálogo con Cuba para contrarrestar las “técnicas asfixiantes” de EE.UU. sobre la isla

    El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que están negociando con los “amigos cubanos para encontrar posibles soluciones a estos problemas”, o al menos para poder prestar ayuda tanto como les sea posible.

    Europa Press
    El presidente ruso, Vladimir Putin, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, caminan antes de una reunión del Consejo Económico Supremo de Eurasia en el complejo turístico Igora en la región de Leningrado, el 26 de diciembre de 2024. Gavriil Grigorov

    El Kremlin ha confirmado este lunes que están manteniendo conversaciones con el Gobierno de Cuba para contrarrestar las “técnicas asfixiantes” de Estados Unidos, después de que la Administración de Donald Trump haya estrechado aún más el bloqueo amenazando con aranceles a los países que suministren combustible a la isla.

    El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha lamentado que estas prácticas habituales de Estados Unidos “han causado múltiples dificultades” a Cuba, que recientemente ha sido calificado por el presidente Trump como un peligro para la seguridad de Estados Unidos, de ahí las últimas medidas coercitivas.

    Es por ello que Peskov ha señalado que están negociando con los “amigos cubanos para encontrar posibles soluciones a estos problemas”, o al menos para poder prestar ayuda tanto como les sea posible, según recoge la agencia rusa TASS.

    Durante el último mes la situación de la isla se ha visto aún más perjudicada, después de que Estados Unidos detuviera en Caracas, en una ya histórica operación militar, al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Hasta entonces, el Gobierno bolivariano se había encargado de ayudar a Cuba con el suministro de combustible.

