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    Rusia confirma la llegada del primer petrolero a Cuba: “Es nuestro deber ayudar a nuestros amigos cubanos”

    Desde Rusia adelantaron que seguirán trabajando para ofrecer ayuda a Cuba y han confirmado que se trata de una cuestión que ya plantearon en las reuniones que han sostenido con funcionarios estadounidenses.

    Por 
    Europa Press

    El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha celebrado este lunes la llegada de los primeros buques petroleros rusos a Cuba, en medio de la asfixia energética impuesta por Estados Unidos para presionar a las autoridades de la isla. “No podemos mostrarnos indiferentes”, ha señalado.

    “Nos complace que este lote de derivados de petróleo haya llegado a la isla”, ha declarado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, después del acuerdo alcanzado con Estados Unidos para permitir el suministro de combustible en la isla.

    “Rusia considera que es su deber no mantenerse al margen y brindar la ayuda necesaria a los amigos cubanos. No podemos mostrarnos indiferentes ante la desesperada situación que viven hoy los cubanos”, ha señalado, informa Interfax.

    En ese sentido, ha adelantado que seguirán trabajando para ofrecer ayuda a Cuba y ha confirmado que se trata de una cuestión que ya plantearon en las reuniones que han venido manteniendo en las últimas semanas con funcionarios de Washington.

    En las últimas horas, el Ministerio de Transporte de Rusia confirmó que el petrolero ruso ‘Anatoli Kolodkin’ atracó en el puerto de Matanzas con un cargamento de 100.000 toneladas de petróleo, rompiendo así con el bloqueo que desde hace varios meses venía estrangulando los servicios básicos del pequeño país caribeño.

    Este nuevo bloqueo de Estados Unidos, que se suma al histórico cerco económico de más de siete décadas, ha provocado una crisis energética, además del colapso de industrias y servicios básicos, que ha hecho que Naciones Unidas presentara un plan de acción para hacer frente a esta situación.

    La Guardia Costera de Estados Unidos ha autorizado la llegada a Cuba de este petrolero, que podría proporcionar un suministro vital de energía a la isla, tras meses de un efectivo bloqueo energético. La decisión de las autoridades de Estados Unidos supone una inusual concesión sobre el endurecido bloqueo de la isla, en el marco del cual Washington ha llegado a amenazar con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba.

    Más sobre:RusiaCubaBuques Petroleros

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