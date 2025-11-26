Rusia descarta cualquier “concesión” en la propuesta presentada por Estados Unidos para un acuerdo de paz en Ucrania

El Gobierno de Rusia ha descartado este miércoles cualquier “concesión” por parte de Moscú en el marco de la propuesta presentada por Estados Unidos para un posible acuerdo de paz en Ucrania, al tiempo que ha aplaudido los “esfuerzos” del presidente estadounidense, Donald Trump, para encontrar “soluciones razonables” al conflicto, desatado en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Aplaudimos los esfuerzos de la Administración Trump para hallar soluciones razonables y sensibles”, ha dicho el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, quien ha sostenido que “las diversas versiones de este plan son materia de negociación” y ha recalcado que “no puede haber conversaciones sobre concesiones o rendición” por parte de Rusia.

Así, ha hecho hincapié en que Moscú “está preparado para lograr sus objetivos fijados, preferiblemente a través de medios diplomáticos”, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. “El asunto gira en torno a la presencia o ausencia de voluntad política para aplicar estrictamente los entendimientos alcanzados por los líderes --en referencia a Putin y Trump-- en Anchorage”, ha señalado, en referencia a su cumbre de agosto en Alaska.

“Estamos comprometidos con los resultados de Anchorage y seguiremos actuando en este marco”, ha reiterado Riabkov, quien ha incidido en que Rusia “está preparado para trabajar con los materiales con los que cuenta” sobre la última propuesta de Estados Unidos. “Nuestra posición ha sido muy consistente desde el inicio. Aborda varios aspectos de la situación actual y se centra en gran medida en las causas subyacentes de la crisis, a las que hacemos frente desde hace mucho tiempo”, ha argüido.

Por su parte, Putin ha indicado durante una reunión en Kirguistán con su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que considera que Estados Unidos “entiende” la complejidad de la situación. “Me parece que existe ese entendimiento”, ha dicho, después de que el mandatario bielorruso expresara su deseo de que Washington reconozca que la guerra “es un asunto difícil que requiere decisiones difíciles”.

Putin ha trasladado además a Lukashenko que le mantendrá informado sobre “los esfuerzos para lograr resultados aceptables a través de medios pacíficos en la dirección ucraniana”, al tiempo que ha destacado los llamamientos de Minsk para una resolución diplomática a la guerra, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Las palabras de Riabkov y del presidente ruso han llegado apenas unas horas después de que Trump asegurara que “espera reunirse pronto” con Putin y con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, si bien matizó que solo lo hará “cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final”.