Mundo

Rusia descarta encuentro a corto plazo entre Putin y Zelensky mientras Trump dice ahora que “preferiría” no estar en la cumbre

"Putin estará preparado para reunirse con Zelensky cuando los temas estén preparados para tratarlos en una cumbre, y estos temas no están preparados en lo más mínimo", declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov.

Por 
Europa Press
Donald Trump junto a Volodymyr Zelensky. Foto: Archivo

El gobierno ruso no está preparando de momento una hipotética cumbre de paz entre el presidente Vladimir Putin y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a la espera de que ambas partes concreten los puntos a tratar, un escenario todavía distante.

El 18 de agosto, tras la cita con Putin, el presidente estadounidense Donald Trump se reunió con Zelensky y varios líderes europeos para abordar la situación en Ucrania, un encuentro durante el cual llamó por teléfono a el mandatario ruso para tratar de fijar un cita trilateral.

“Putin estará preparado para reunirse con Zelensky cuando los temas estén preparados para tratarlos en una cumbre, y estos temas no están preparados en lo más mínimo”, ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, en los extractos de una entrevista a la cadena NBC que será emitida el próximo domingo en su integridad.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, asiste a una reunión con la ministra de Asuntos Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, en Pyongyang, el 19 de octubre de 2023. Foto: Archivo RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Con todo, Lavrov ha reiterado que el presidente ruso “ha dejado bien claro” que está dispuesto a reunirse “siempre que esta reunión realmente tenga una agenda de carácter presidencial”.

Lavrov, por otro lado, ha recordado este viernes que Rusia tiene intención de mostrarse “flexible” ante varias de las propuestas realizadas por Trump sobre Ucrania durante la cumbre celebrada la semana pasada en Alaska.

“El presidente Trump ha propuesto varias cuestiones y, en sobre algunas de ellas, estamos dispuestos a mostrar una mayor flexibilidad”, ha aseverado el jefe de la diplomacia rusa.

“Preferiría no estar”

En tanto, Trump, ha afirmado que “preferiría” no asistir a una reunión con sus homólogos de Ucrania y de Rusia, Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, respectivamente, pese a que estos últimos días había hecho campaña por una cumbre a tres bandas a nivel de líderes.

“Vamos a ver si Putin y Zelensky colaboran”, ha dicho Trump, que en declaraciones a los medios ha apuntado que ambos “no se llevan demasiado bien, por razones obvias”. “Es como el aceite y el vinagre”, ha esgrimido en un supuesto símil sobre sus diferencias.

El inquilino de la Casa Blanca ha evitado dar por sentado por tanto que los presidentes de Rusia y Ucrania vayan a reunirse -“veremos”, ha señalado- y sobre su potencial asistencia a la cita, ha admitido que “preferiría no estar”. “Preferiría que se reunieran y ver qué hacen”, ha agregado.

Donald Trump con Zelensky y líderes de la UE y la OTAN en Washington. Foto: @WhiteHouse

Para Trump, seguir con el conflicto al ritmo actual “es muy estúpido”, toda vez que deja miles de víctimas a la semana, si bien en esta ocasión ha evitado responsabilizar directamente de la continuación de la guerra a los líderes de los dos países vecinos, como sí ha hecho en otras ocasiones.

Trump se reunió el pasado viernes con Putin en una inédita cumbre en Alaska y, tres días más tarde, recibió en Washington a Zelensky, para una reunión más amplia a la que también asistieron jefes de Estado y de Gobierno de otros países miembros de la UE y de la OTAN.

Más sobre:Guerra en UcraniaTrumpPutinZelenskycumbreAlaskaMundo

COMENTARIOS

