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    Rusia expulsa a un diplomático de la Embajada de Reino Unido acusado de espionaje

    Según Rusia, el diplomático británico buscaba hacerse con “información sensible en reuniones informales con expertos rusos sobre cuestiones económicas”.

    Por 
    Europa Press

    Las autoridades de Rusia han informado este lunes de la expulsión de un alto cargo de la Embajada de Reino Unido en el país, que tendrá dos semanas de plazo para abandonar el territorio tras ser acusado de espionaje por parte de la Inteligencia rusa.

    El hombre ha sido identificado como Johann Janse van Rensburg y, según el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por su siglas en inglés), sus actividades han sido “expuestas en el marco de una operación de Contrainteligencia que ha dejado al descubierto actividades de espionaje encubiertas en la Embajada”.

    Así, ha explicado que el diplomático británico buscaba hacerse con “información sensible en reuniones informales con expertos rusos sobre cuestiones económicas”. “El FSB detectó indicios de que estas actividades ponían en peligro la seguridad nacional”, ha afirmado la Inteligencia rusa en un comunicado.

    Además, ha acusado a Van Rensburg de haber proporcionado “información falsa” para poder entrar en el país y ha pedido a la población “abstenerse de reunirse con altos cargos británicos en encuentros no oficiales no organizados por el Ministerio de Exteriores para evitar responsabilidades penales”.

    Más sobre:RusiaReino UnidoEspionaje

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