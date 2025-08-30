SUSCRÍBETE
Mundo

Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, además afirmó que el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, expresó personalmente su amplio apoyo a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Por 
Europa Press
Nicolés Maduro y Vladimir Putin. ALEXANDER NEMENOV/Pool via REUTERS ALEXANDER NEMENOV

Las autoridades rusas manifestaron este viernes su “solidaridad” con el gobierno venezolano ante las últimas “amenazas” a su soberanía, en el marco de la creciente tensión política entre Venezuela y Estados Unidos tras el despliegue de buques militares en la región.

“Rusia rechaza firmemente las amenazas de utilizar la fuerza contra Estados soberanos como instrumento de política exterior. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene el derecho inalienable a determinar libremente su rumbo político, económico y social sin presiones externas, en un entorno pacífico”, expresó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, en declaraciones a la prensa.

Zajarova aseguró que el propio ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, ya expresó personalmente a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el “amplio apoyo” del Kremlin a “los esfuerzos de los dirigentes venezolanos para salvaguardar la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional”, al tiempo que reafirmó su “compromiso estrecho, directo y basado en la confianza con (sus) socios venezolanos”.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zajarova. Europa Press

Desde la cartera de Exteriores subrayaron además el genuino interés de Rusia en el “desarrollo estable e independiente” de América Latina, pues cree que favorecerá “el espíritu de una asociación estratégica” entre ambos países, siempre bajo una “supervisión cuidadosa” del desarrollo de la situación.

“Esperamos que los países de la región, que por decisión de los dirigentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2014 proclamaron el continente zona de paz, sigan viviendo y prosperando sin conflictos ni intervenciones armadas. Las prácticas de injerencia externa, intervención por la fuerza y ‘revoluciones de colores’ deben quedar en el pasado de una vez por todas”, sentenció Zajarova.

Este mensaje de respaldo del gobierno ruso llega después de Venezuela denunciara este jueves un “nivel de amenaza sin precedentes” de Estados Unidos con su despliegue militar en el Caribe, en una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instándolo a “exhortar” a Washington a que ponga fin a estas acciones y respete “la soberanía, integridad territorial e independencia” del país latinoamericano.

