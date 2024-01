Scioli se suma al gobierno de Milei y asume la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes

Ratificando las versiones que circularon en los últimos días, el presidente de Argentina, Javier Milei, designó a Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. La decisión fue oficializada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien difundió una foto con el flamante funcionario y el jefe de Estado. Según la prensa transandina, la designación del histórico dirigente peronista, que se mantuvo como embajador en Brasil desde la gestión de Alberto Fernández hasta la actual, sería una jugada del mandatario para contener la ofensiva de Mauricio Macri.

El exmotonauta -quien fue nombrado secretario de Turismo y Deporte de la Nación por el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá en diciembre de 2001, para ser confirmado en aquel cargo por el presidente provisional Eduardo Duhalde en enero de 2002- había recibido la oferta de la canciller Diana Mondino para que continuara al frente de la embajada en Brasil.

En ese momento, el expresidente Alberto Fernández cuestionó duramente la posibilidad de que Scioli siguiera como embajador. “Ya dije que cualquiera que haya trabajado con nuestro gobierno tiene que ser objetivamente imposible trabajar con Milei, eso es lo que creo, porque pensamos muy distinto”, dijo entonces el exmandatario.

“No entiendo muy bien cómo se puede representar al gobierno de Alberto Fernández y al gobierno de Milei del mismo modo. Y no me vengan con que eso es representar a la Argentina porque eso es falso, son dos Argentinas distintas”, había planteado Fernández, señala el diario Página/12.

“Hace nada más que 10 meses, Scioli se ilusionaba con ser candidato presidencial y hasta con un triunfo en primera vuelta del peronismo. Al mismo tiempo, pedía no minimizar el fenómeno de Javier Milei. El diagnóstico no fue el acertado, aunque no estuvo tan lejos. Él no fue candidato, pero el aspirante del peronismo Sergio Massa estuvo a tres puntos de consagrarse en primera vuelta y el fenómeno libertario escaló hasta llegar finalmente a la Casa Rosada”, destacó Clarín.

El regreso al Poder Ejecutivo de Scioli, quien también fue vicepresidente durante el gobierno de Néstor Kirchner, se anunció este mediodía y confirmó las versiones y rumores que venían desde hace varias semanas de su incorporación al Gabinete de La Libertad Avanza, que tiene funcionarios en su mayoría de bajo perfil y escaso contacto con los medios, consigna Infobae. A su vez, es un espaldarazo también a Francos, que había quedado bajo fuego cruzado por las negociaciones con los gobernadores y diputados dialoguistas por la “Ley Ómnibus”, agrega el medio argentino.

“Junto al presidente Javier Milei nos reunimos con Daniel Scioli, quien asumirá en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior”, confirmó en su cuenta de X el titular de la cartera política, Guillermo Francos, quien trabajó con Scioli durante su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires (2007-2015).

Francos completó la confirmación con el mensaje: “Gracias Daniel por la gran tarea realizada para nuestro país como Embajador en Brasil, reconocida por todos los sectores, y por dejar ese destino, para sumarte a nuestro equipo donde estamos seguros que harás un enorme aporte”.

El expresidente Carlos Menem jura como senador nacional por La Rioja, el 29 de noviembre de 2005, ante el presidente del Senado, Daniel Scioli.

Scioli ya había desocupado la residencia del embajador en la capital brasileña y sus funciones fueron absorbidas en lo formal por el encargado de negocios Rodrigo Bardoneschi, funcionario de carrera de Cancillería, indicó Clarín.

Según el sitio La Política Online (LPO), Macri resistía la llegada de Scioli al gobierno y protesta porque Milei les da cargos a los peronistas pese a que son los diputados y gobernadores del PRO quienes tratan que la “Ley Ómnibus” salga como sea. “Además, Macri quiere que Diego Santilli sea el ministro del Interior en lugar de Guillermo Francos y la llegada de Scioli, que asumirá bajo la órbita de su amigo y exempleado, viene a darle oxígeno al actual titular de la cartera”, agregó el medio argentino.

“La llegada de Scioli es un arma de doble filo para Francos. El exmotonauta tiene buena relación con Milei y no son pocos los que le advirtieron a Francos que es un riesgo tener a un político tan resiliente y voraz como Scioli de segundo. ‘No pasa nada, Daniel es mi amigo’, los cortó en seco el ministro del Interior”, consignó LPO.

Daniel Scioli junto a Cristina Kirchner.

De hecho, destaca La Nación, recordó que este no es el primer acercamiento de la familia Scioli al gobierno libertario. El jueves pasado, detalla el periódico, se había oficializado la continuidad del hermano del exembajador, Nicolás Scioli, como director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Además, Lorena Scioli, hija y asesora del dirigente peronista, había acompañado a la Feria Internacional de Turismo en Madrid a la hasta ahora secretaria de Turismo, Yanina Martínez, otra de las funcionarias de la gestión anterior que perduraron en su cargo.

Así, destaca Clarín, “a los 67 años, Scioli escribe un nuevo capítulo de su ajetreado itinerario político”. “De Menem a Duhalde; de Duhalde a los Kirchner, de la gobernación y su sueño presidencial trunco a la embajada en Brasil, de una candidatura frustrada a apoyar a su enemigo íntimo Sergio Massa; del peronismo a las huestes libertarias de Javier Milei. Al flamante secretario, siempre mirado con desconfianza por el kirchnerismo, le gustaba que el mote del ‘traidor que nunca traicionó’. En La Cámpora ya no opinan igual”, aseguró.