“Se ha abierto un nuevo escenario de guerra”: Petro afirma que la última lancha atacada por EE.UU. era colombiana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que la última lancha bombardeada por Estados Unidos en el Caribe era colombiana, en el marco de las operaciones militares estadounidenses emprendidas en las últimas semanas contra embarcaciones supuestamente venezolanas en el Caribe.

“Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay guerra contra el contrabando, hay una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe”, declaró.

Además, Petro aseguró que se contactó con varios gobiernos europeos y advirtió que “se ha abierto un nuevo escenario de guerra” en el Caribe. El dirigente colombiano realizó estos comentarios a través de su perfil en la red social X, donde citó una publicación del senador demócrata Adam Smith en la que pedía bloquear el uso de la fuerza militar en la región.

Si la lancha fué hundida en república dominicana, entonces es posible que fueran colombianos.



Esto significa que funcionarios de EEUU y República dominicana, serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos.



Qué la investigación avance, y que las madres de jóvenes… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 23, 2025

“Mañana (...) forzaremos una votación para bloquear el uso de nuestras Fuerzas Armadas por parte de Trump para llevar a cabo ataques contra buques en el mar Caribe. El congreso no ha autorizado estos ataques. Son ilegales y podrían arrastrar a Estados Unidos a otra guerra”, argumentó el congresista.

La semana pasada, Donald Trump declaró que su país “está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”, en referencia a los que Washington considera cárteles de la droga, dando así una justificación legal a los ataques llevados a cabo desde septiembre contra lanchas en el mar Caribe.