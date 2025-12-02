VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. recomienda una “prohibición total de viaje” desde varios países

    Kristi Noem dice que se verán afectados países no especificados que "inundan" Estados Unidos de "asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios".

    Por 
    Europa Press
    Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Foto: Archivo Tia Dufour

    La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha recomendado una “prohibición total de viaje” desde países que “inundan el país de asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios”, sin especificar a qué naciones se refiere.

    Noem ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha formulado una recomendación para “una prohibición total de viaje a cada maldito país que ha estado inundando la nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios”.

    “Nuestros padres fundadores construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares en impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los estadounidenses”, ha dicho. “No les queremos, ni a uno de ellos”, ha señalado.

    El mensaje de Noem llega después de que el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph B. Edlow, anunciara el viernes a suspensión de todas las decisiones de asilo de personas migrantes tras el ataque con disparos contra dos agentes de la Guardia Nacional a escasas manzanas de la Casa Blanca, supuestamente perpetrado por un afgano y que dejó al menos un muerto.

    “El USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad”, dijo Edlow, poco después de que el Departamento de Estado suspendiera la emisión de visados para ciudadanos con pasaporte de Afganistán.

    Trump ha relacionado este tiroteo con la inmigración tras asegurar que este ciudadano afgano llegó “traído por la anterior administración”, la presidida por Joe Biden, después de la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán y la llegada al poder de los talibán, que se hicieron con el control del país centroasiático en agosto de 2021 tras sus avances territoriales a raíz del acuerdo de paz alcanzado en febrero de 2020 con el actual inquilino de la Casa Blanca.

    Más sobre:EE.UU.NoemTrumpProhibición de viajesVisasUSCISAfganistánMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Necesitamos esos recursos”: Valencia pide al gobierno reponer fondos adicionales a la Fiscalía en zonas con criminalidad grave

    “Blanco principal”: detienen a exsargento del Ejército que se mantenía prófugo por investigación de narcomilitares

    Misterio: escucha el nuevo disco de The Cruel Visions

    Casi todos los fondos de pensiones registran ganancias reales en noviembre

    Ministro Cordero cuestiona politización de temas fronterizos y sostiene que “son relaciones de estado de largo plazo”

    Ocde reduce sus perspectivas de crecimiento para Chile en 2026 y llama a fortalecer el tema fiscal

    Lo más leído

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    “Necesitamos esos recursos”: Valencia pide al gobierno reponer fondos adicionales a la Fiscalía en zonas con criminalidad grave
    Chile

    “Necesitamos esos recursos”: Valencia pide al gobierno reponer fondos adicionales a la Fiscalía en zonas con criminalidad grave

    “Blanco principal”: detienen a exsargento del Ejército que se mantenía prófugo por investigación de narcomilitares

    Temblor hoy, martes 2 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Casi todos los fondos de pensiones registran ganancias reales en noviembre
    Negocios

    Casi todos los fondos de pensiones registran ganancias reales en noviembre

    Ocde reduce sus perspectivas de crecimiento para Chile en 2026 y llama a fortalecer el tema fiscal

    Despachan a ley proyecto que restablece feriado bancario del 31 de diciembre

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix
    Tendencias

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    Hasta 34 °C: las 4 regiones de Chile que están bajo aviso meteorológico por altas temperaturas

    La inesperada autocrítica de Sergio Jadue tras el escándalo de corrupción que protagonizó
    El Deportivo

    La inesperada autocrítica de Sergio Jadue tras el escándalo de corrupción que protagonizó

    DT de Sevilla estalla contra los jugadores después de la derrota del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el derbi

    La calculadora de la Fórmula 1: lo que necesitan Norris, Piastri y Verstappen para quedarse con el título Mundial

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Misterio: escucha el nuevo disco de The Cruel Visions
    Cultura y entretención

    Misterio: escucha el nuevo disco de The Cruel Visions

    “Fue una estupidez”: la agridulce historia de Jimmy Nicol, el hombre que alguna vez fue un Beatle

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país

    Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. recomienda una “prohibición total de viaje” desde varios países
    Mundo

    Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. recomienda una “prohibición total de viaje” desde varios países

    Ministro Cordero cuestiona politización de temas fronterizos y sostiene que “son relaciones de estado de largo plazo”

    Aumentan a más de 700 los muertos y casi 500 los desaparecidos por las inundaciones en Indonesia

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón