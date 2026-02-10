SUSCRÍBETE POR $1100
    Secretario de Comercio de EE.UU. admite haber comido con Epstein de camino a su isla privada

    La Casa Blanca dice que Trump "apoya plenamente" a Howard Lutnick.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso sobre los aranceles recíprocos mientras el secretario de Comercio, Howard Lutnick, sostiene una gráfica durante un evento en la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025. Foto: Archivo BRENDAN SMIALOWSKI

    El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, ha admitido este martes ante el Senado que comió con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein de camino a su isla privada durante unas vacaciones, si bien se ha desvinculado del magnate y ha asegurado que “apenas tuvo contacto” con él en medio de los llamamientos de congresistas para que dimita del cargo.

    Los más de tres millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia sobre el caso Epstein muestran que Lutnick mantuvo contacto con el magnate hasta 2018, años después de que se declarara culpable por prostitución de menores en 2008.

    “Puede que haya 10 correos electrónicos que me conectan con él, probablemente unos diez durante un período de 14 años. No tuve ninguna relación con él. Apenas tuve contacto con esa persona”, ha dicho durante una audiencia ante el Senado centrada en financiación.

    Lutnick, no obstante, sí ha reconocido haber comido con él en un barco de camino a su isla mientras se encontraban de vacaciones en 2012. “Mi esposa y mis cuatro hijos y las niñeras estaban conmigo. También había otra pareja con sus hijos”, ha detallado.

    El secretario de Comercio estadounidense ha afirmado ante el Senado que conoció a Epstein cuando se mudó a una casa contigua a la suya en la ciudad de Nueva York. “Le conocí entonces. Durante los siguientes 14 años, lo vi dos veces más”, ha reiterado.

    Más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado en declaraciones a la prensa que Lutnick “sigue siendo un miembro muy importante” del Gobierno y ha mostrado su respaldo al responsable de Comercio. “El presidente apoya plenamente al secretario”, ha expresado.

    Varios congresistas han pedido su dimisión después de que el propio Lutnick afirmara en un podcast el pasado año que no había coincidido en persona con Epstein tras un incidente en 2005 en el que hizo comentarios inapropiados y le enseñó un sillón de masajes en su casa.

