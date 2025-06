Secretario de Defensa de EE.UU. reitera advertencia a Irán: “Cualquier represalia será respondida con mucha más energía”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este domingo sobre el ataque de EEUU a tres instalaciones nucleares de Irán. Estas sitios corresponden a Natanz, Isfahán y Fordow.

Hegseth compareció desde el Pentágono y señaló que “Trump lo dijo anoche, ´cualquier represalia de Irán contra los Estados Unidos será respondida con mucha más energía de lo que vimos esta noche´. Sería inteligente para Irán escuchar estas palabras".

“La orden que recibimos del comandante fue directa, clara y enérgica. Hemos rebajado el programa nuclear de Irán. La operación fue contra soldados ni civiles de Irán”, señaló.

Hegseth subrayó en el discurso que “durante todo su gobierno el Presidente Trump consistentemente ha dicho por más de diez años que Irán no debe tener un arma nuclear. Gracias al liderazgo del Presidente Trump y su compromiso con la paz mediante la fuerza".

“Las ambiciones de Irán han sido aniquiladas. Muchos presidentes han soñado con asestarle este golpe al programa nuclear de Irán y ninguno pudo hasta el Presidente Trump”, comentó.

Además, indicó que “la operación planificada por el Presidente Trump fue audaz y brillante, demostrándole al mundo que nuevamente Estados Unidos tiene un poder disuasivo. Cuando el Presidente habla, el mundo debe es c u c har”.

“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es la fuerza más poderosa que haya conocido el mundo. Ningún otro país del planeta pudo haber realizado la operación", explicó.

Agregó que “cuando el Presidente dijo ´60 días para una solución negociada´, se refiere a eso: 60 días para una solución negociada. De lo c ontrario, la ca pa c idad nu c lear dejará de existir”.

“Este no es el gobierno anterior, Trump dijo no a las armas nucleares. Él quiere la paz e Irán debería optar por esa opción”, determinó.

Por otra parte, Hegseth subrayó que la misión no ha tenido como objetivo “un cambio de régimen” iraní.