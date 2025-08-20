SUSCRÍBETE
Senador Iván Cepeda apunta a “presiones” de Uribe tras fallo que ordenó la libertad inmediata del exmandatario colombiano

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la liberación del otrora jefe de Estado este martes, tras considerar que prima la presunción de inocencia y cuestionar las motivaciones de la jueza de primera instancia al imponer el arresto domiciliario a Uribe por el caso que involucra al legislador.

Por 
Cristóbal Palacios
 
Europa Press
El senador Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe.

Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), luego de que el pasado 1 de agosto fuera condenado a 12 años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal.

El caso por el que se acusa a Uribe comenzó en 2012, cuando el exmandatario denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.

Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones indicaron que los abogados de Uribe buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, quien se convirtió en investigado, con las sabidas consecuencias.

Y esta noche, el propio senador Cepeda salió a cuestionar la liberación de el exjefe de Estado, al apuntar a “presiones” de Uribe a la justicia colombiana.

“Nosotros desde las víctimas en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales. Por supuesto respetamos esta, más no la compartimos”, afirmó desde el Congreso, antes de asegurar que tomará “acciones (...) pero con toda la calma y la serenidad respetamos esta decisión”.

Además, el legislador declaró que tiene “la plena certeza de que el condenado expresidente Álvaro Uribe viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia y campañas en contra nuestra”. En este sentido, lamentó la suspensión de la prisión domiciliaria al considerar que era una medida “para protegernos de ese tipo de acciones.

Con todo, recordó que la decisión de la corte, que revocó la privación de libertad impuesta al exmandatario “hasta” que dictamine sobre un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, “no significa la inocencia del expresidente Uribe, ni que se hayan desvanecido los cargos”. “El proceso continúa y se deben garantizar los derechos de las víctimas y la independencia de la justicia”, agregó Cepeda.

Decisión del tribunal

Esta jornada, el Tribunal Superior de Bogotá justificó la decisión de liberar a Uribe al considerar que prima la presunción de inocencia del acusado y cuestionar las motivaciones de la magistrada Sandra Heredia al imponer el arresto domiciliario, calificando estos criterios de “vagos, indeterminados e imprecisos, como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer, afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social”.

Además de la prisión domiciliaria, ahora revocada, el expresidente ha sido condenado a una inhabilitación por más ocho años y al pago de una multa de más de 3.444 millones de pesos (alrededor de 720.700 euros).

La jueza Heredia considera que el exmandatario de 73 años, quien ha negado en todo momento los hechos alegando ser víctima de una persecución política, instigó a emisarios para que manipularan a testigos en las cárceles del país con el objetivo de favorecerse con sus testimonios. Según la investigación, el abogado Diego Cadena habría intentado ofrecer beneficios a varios exparamilitares para cambiar su versión sobre supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con el paramilitarismo.

