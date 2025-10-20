Será financiado con aportes privados: Trump inicia construcción de un lujoso salón de baile en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el inicio de las obras para construir el nuevo Salón de Baile de la Casa Blanca, una ambiciosa ampliación del Ala Este que, según explicó, será “grande, hermoso y completamente moderno”.

El mandatario destacó que el proyecto, valorado en 200 millones de dólares, no implicará ningún costo para los contribuyentes, pues será financiado mediante aportes de empresarios y “patriotas estadounidenses”, incluidos fondos personales del propio Trump.

“Estoy complacido en anunciar que se ha roto el suelo en los terrenos de la Casa Blanca para construir el nuevo, grande y hermoso White House Ballroom. (…) Será usado felizmente por generaciones futuras”, publicó el presidente a través de una publicación en su cuenta de Truth Social.

Una idea largamente anhelada

De acuerdo con la Casa Blanca, se tenía previsto que las obras comenzarían formalmente en septiembre y se espera que finalice antes del término del actual mandato de Trump en enero de 2029.

El nuevo salón tendrá una superficie aproximada de 8.400 metros cuadrados y capacidad para 650 personas, lo que permitirá acoger eventos diplomáticos de gran escala, como cenas de Estado o recepciones oficiales.

“Durante más de 150 años, todos los presidentes han soñado con tener un salón de baile en la Casa Blanca”, dijo Trump, asegurando sentirse “honrado de ser el primero en hacer realidad este proyecto tan necesario”.

Hasta ahora, las administraciones estadounidenses habían utilizado espacios como el Comedor de Estado o el Salón Este para celebraciones oficiales, o bien carpas temporales instaladas en los jardines de la residencia.

Hace unos meses, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que el objetivo es ofrecer un entorno “digno, permanente y estéticamente armónico” para las grandes ceremonias diplomáticas.

Primer vistazo a las representaciones del nuevo salón de baile que construirá el presidente Trump en la Casa Blanca. Foto: Archivo

El mayor cambio desde Truman

La construcción del salón de baile -oficialmente denominado White House Ballroom- podría convertirse en la renovación más significativa del complejo presidencial desde 1952, cuando el entonces presidente Harry Truman completó la reconstrucción total del edificio tras los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial.

Las maquetas difundidas por la Casa Blanca muestran un edificio blanco, flanqueado por columnas y con una fachada de estilo neoclásico, que armonizará con la arquitectura original del inmueble diseñado en 1800.

En el interior, se proyecta un espacio de techos altos ornamentados, candelabros dorados, pisos de mármol y ventanales arqueados con vistas al Jardín Sur.

El diseño del nuevo salón recuerda al gran salón de eventos del resort Mar-a-Lago, propiedad del presidente en Palm Beach, Florida, y al hotel Turnberry, en Escocia, donde Trump ha celebrado fastuosas recepciones.

“Soy bueno construyendo cosas, y lo haremos rápido y a tiempo. Será hermoso, de primera calidad”, declaró el mandatario a inicios de agosto.

Desde su retorno al poder en enero de este año, el republicano ha impulsado varias remodelaciones en la Casa Blanca, como la pavimentación parcial del Jardín de Rosas, la instalación de nuevas astas de bandera y la redecoración del Despacho Oval con tonos dorados, similares a los de sus propiedades privadas.