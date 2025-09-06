Sería el primer santo milenial: Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el “influencer de Dios”

Este domingo el Papa León XIV canonizará al italiano Carlo Acutis, el “influencer de Dios”, quien falleció en 2006 a los 15 años por leucemia.

Su apodo se debió a una exposición digital que creo Acutis sobre los milagros eucarísticos.

De acuerdo a DW, la celebración se realizará en la plaza de San Pedro. Allá, el jefe de la Iglesia católica también canonizará a otro joven italiano fallecido, el estudiante Pier Giorgio Frassati, conocido por su compromiso social y espiritual.

Cabe destacar que el “influencer de Dios” fue beatificado en 2020.

Ahora bien, este proceso iba a llevarse a cabo el 27 de abril de este año pero se tuvo que posponer por la muerte del Papa Francisco.

Según DW, el Vaticano le atribuye dos milagros a Acutis que lo califican para ser canonizado: la curación de un niño brasileño con una rara malformación del páncreas y la de una estudiante de Costa Rica gravemente herida en un accidente.

De hecho, acorde con el mismo medio, en ambos casos los familiares habían invocado al adolescente para que intercediera.

La tumba de Acutis se encuentra en Asís, una ciudad italiana.