Seúl pedirá a China y Rusia un “papel constructivo” en las “provocaciones” de Corea del Norte

El Gobierno surcoreano pedirá a China y a Rusia que desempeñen un “papel constructivo” en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacer frente a “las provocaciones ilegales” de Corea del Norte.

El ministro de Asuntos Exteriores surcoreano, Park Jin, explicó en una entrevista a la agencia de noticias Yonhap que el “máximo órgano de toma de decisiones de la ONU” tiene sus funciones “prácticamente paralizadas” en lo que respecta al manejo de provocaciones ilegales.

“Creo que continuar en esta situación no es deseable para la paz y la seguridad internacional”, declaró Park, días después de que Seúl haya sido elegido miembro no permanente del consejo, junto a otros cuatro países. También ha agregado que no descarta la posibilidad de cooperar con naciones amigas en la región, como Japón, para responder a las amenazas compartidas en caso de que sea necesario.

Esta es la tercera vez que Corea del Sur se desempeña como uno de los diez miembros no permanentes, ocupando por primera vez el escaño en 1996-1997. “Desde entonces, el país ha experimentado un crecimiento espectacular en su fortaleza en el escenario mundial”, aseveró el titular de Exteriores.

Con esta elección, Park considera que la diplomacia de “Estado fundamental mundial” de la Administración de Yoon Suk Yeol se ha puesto en marcha, por lo que el país asiático debería comprometerse más ampliamente de forma diplomática con la comunidad internacional.

Rusia y China, al igual que Estados Unidos, Reino Unido y Francia son los considerados como “Big Five”, al ser miembros permanentes del consejo, lo que “de facto” condiciona cualquier acuerdo a que estos cinco países lo apoyen o, al menos, se abstengan.

De hecho, Moscú y Beijing han vetado en numerosas ocasiones resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que tenían como objetivo imponer medidas restrictivas a Pyongyang en el marco de la escala de tensiones por los frecuentes lanzamientos de misiles. Estos dos países han llegado a presentar propuestas para retirar algunas de las sanciones impuestas.