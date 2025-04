“Sin ideologías” y con “pragmatismo estratégico”: excónsules de Bolivia y Chile debaten sobre futuro de la relación bilateral

Con la premisa de que señales de distensión parecen marcar las relaciones de ambos países en el último tiempo, el grupo “Cooperación Bolivia-Chile con mirada de futuro” realizó su cuarto encuentro bilateral en la ciudad boliviana de Santa Cruz, evento que reunió a delegaciones de ambos países, compuestas por representantes del sector público, privado, académico y medios de comunicación, entre ellos La Tercera.

La instancia, organizada por la Fundación Konrad Adenauer (KAS), la Universidad Católica Boliviana y el Centro de Estudios Internacionales UC (CEIUC), busca construir puentes de diálogo sobre temas clave y colaboración con mirada de futuro, con el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales.

En esta ocasión el encuentro bilateral, que tuvo lugar en la sede de Santa Cruz de la Universidad Católica Boliviana, incluyó su primera actividad pública. Se trató de un coloquio realizado el viernes pasado, en el cual participaron los excónsules de Bolivia en Chile Herman Antelo (1994-1997) y Walker San Miguel (2010-2011), además del excónsul de Chile en Bolivia, Milenko Skoknic (2014-2016).

Antes del inicio del conversatorio entre los exdiplomáticos, el rector de la sede de Santa Cruz de la Universidad Boliviana, Óscar Ortiz, calificó como “fundamental el promover desde las universidades este tipo de espacios de diálogo, de encuentro, de análisis, de búsqueda de superar diferencias y buscar espacios en los cuales nos podamos integrar”.

En la misma línea, Olaf Jacob, representante de KAS Chile, dijo que “se trata de un esfuerzo de acercar a los actores de la sociedad civil, periodistas, economistas, pero también exfuncionarios, para lograr de alguna manera aportar un granito de arena al acercamiento entre Chile y Bolivia”. “La historia nos ha mostrado que el camino de encuentro no ha sido fácil y ha pasado por diferentes etapas. Pero ahora, notamos que esto puede cambiar poco a poco”, agregó la representante de KAS Bolivia, Christina Stolte.

Walker San Miguel abrió el conversatorio, reconociendo que “es siempre difícil iniciar un panel cuando se tocan temas sensibles de las relaciones bilaterales entre dos países vecinos, entre dos países hermanos, que han tenido un siglo y medio de una historia compleja”.

Vista del coloquio realizado en la sede de Santa Cruz de la Universidad Católica Boliviana, donde participaron excónsules de Bolivia y Chile. Foto: Fernando Fuentes

En ese sentido, el excónsul y exministro de Defensa en el gobierno de Evo Morales destacó que la agenda de 13 puntos acordada en 2006 con la entonces administración de Michelle Bachelet inauguró una etapa “muy positiva, muy proactiva de la relación bilateral”. Sin embargo, añadió, “la relación entre Bolivia y Chile ha atravesado desde el año 2011 una etapa muy compleja (…) Fueron años realmente muy decepcionantes”. “Pero estamos en el 2025. Bolivia va a cumplir este año su bicentenario y el mundo está cambiando de manera muy acelerada. Y en ese marco, dos países como Bolivia y Chile, que tienen una historia común, que comparten una región común, están convocados a entenderse, porque son territorios, son países, son pueblos y son Estados que tienen intereses comunes”, comentó.

Al respecto, Skoknic es optimista, destacando las reuniones a nivel presidencial y los contactos de cancilleres y vicecancilleres que se han registrado desde 2022 a la fecha. “Cuando uno habla que no tenemos relaciones diplomáticas, es cierto, desde un punto de vista formal no las tenemos, pero tenemos mucha más actividad que con países incluso de nuestra región, con los cuales sí tenemos relaciones diplomáticas”, enfatiza.

Sostuvimos un grato encuentro con el hermano presidente de Chile @GabrielBoric, hoy en Uruguay. ¡Los vientos del sur soplan con más fuerza, unidad y justicia social! pic.twitter.com/pfMWF1rUxm — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) March 1, 2025

El excónsul chileno en La Paz pone de relieve el impacto que este año electoral puede tener en el rumbo de la relación bilateral. En el caso de Bolivia, las elecciones presidenciales están convocadas para el 17 de agosto, con un eventual balotaje programado para el 19 de octubre. En Chile, en tanto, las presidenciales tendrán lugar el 16 de noviembre, con una segunda vuelta fijada para el 14 de diciembre en caso de ser necesaria. “Estamos pensando que, a comienzos del próximo año, ambos países ya tendremos más o menos claro cuáles son las administraciones, cuáles son las personas que los dirigirán y cuál es el talante con el cual nos aproximamos a la relación bilateral”, indicó Skoknic.

“Me parece que el punto más importante respecto de la mirada del futuro, no solamente por todo lo que se ha ido avanzando en los últimos años, está además en la armonía con la que se trabaja. Esa desconfianza que existió por muchos años ha desaparecido afortunadamente y esperamos que cualesquiera sean los gobiernos que lleguen en ambos países se mantenga este espíritu de cordialidad”, agregó.

Herman Antelo, por su parte, recurrió a una sentencia de Andrés Oppenheimer para referirse a los desafíos en la relación bilateral: “Los países que miran su realidad con el filtro ideológico y con la vista hacia atrás son los países pobres. Los países que miran la realidad de forma pragmática, mirando hacia adelante, eso son los que se desarrollan”. Para el entonces cónsul del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, “las posibilidades de complementación con Chile en el plano económico son enormes son enormes”.

“El concepto de pragmatismo estratégico fue lo que aplicamos hace 30 años”, destaca Antelo, quien apuesta por este concepto en la relación bilateral, “porque deja de lado temas ideológicos, temas de principios, temas históricos”. “En estos momentos parece ser que el ciclo se vuelve a repetir, porque hay condiciones muy importantes de complementación con Chile”, asegura, citando entre ellos el tema alimentario y de las energías alternativas. Asimismo, dijo que “el tema cultural es vital en el acercamiento de las relaciones entre los dos países, aparte de lo económico”.

Como actual presidente del capítulo boliviano del Consejo Empresarial Chile-Bolivia. Walker San Miguel señaló: “Hemos insistido en enviar varias notas a las Cancillerías de Chile y Bolivia pidiendo una renegociación del Acuerdo de Complementación Económica Nº 22 (ACE 22), pero en esta visión pragmática de los nuevos tiempos que tenemos, esperamos ser escuchados”. “Consideramos que hay que avanzar más en este proceso de integración económica”, insistió.

Según San Miguel, “lo ideológico de cualquier gobierno, puede ser este, el anterior, el que venga, no puede ser condicionante para el diálogo común”. “Y ese ha sido un grave error que Bolivia ha cometido en los años interiores”, reconoció. “Entendamos que estamos en el siglo XXI y que las heridas del XIX tienen que cerrarse de pronto”.

El diplomático de carrera boliviano Javier Viscarra Valdivia fue uno de los asistentes al coloquio de los excónsules. Tras el encuentro, escribió una columna en el medio Brújula Digital, bajo el título “Bolivia y Chile: cuando el viento cambia”, donde concluye: “Bolivia y Chile no están obligados a olvidar, pero sí a superar. El tiempo de las gestualidades ha pasado. Hoy, avanzar no es una opción noble, sino una necesidad estratégica. Y si en verdad soplan nuevos aires, que no se queden en brisa de ocasión. Que se conviertan, esta vez, en viento sostenido de futuro compartido”.