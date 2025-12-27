SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Tailandia y Camboya acuerdan alto el fuego inmediato tras 20 días de combates fronterizos

    La declaración también establece que los civiles que residen en las zonas fronterizas afectadas podrán regresar a sus hogares "lo antes posible".

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Tailandia y Camboya acuerdan alto el fuego inmediato tras 20 días de combates fronterizos

    Tailandia y Camboya acordaron este sábado un alto el fuego inmediato en el marco de su creciente conflicto fronterizo, según una declaración conjunta divulgada por el Gobierno camboyano.

    De acuerdo con el documento, “ambas partes acuerdan un alto el fuego inmediato a partir de la firma de la presente declaración conjunta”.

    La declaración también establece que los civiles que residen en las zonas fronterizas afectadas podrán regresar a sus hogares “lo antes posible, sin obstáculos y con total seguridad y dignidad”.

    Entre los puntos del acuerdo se contempla además la congelación de las posiciones militares, el desminado de las áreas limítrofes, la cooperación policial para combatir la ciberdelincuencia y la liberación por parte de Bangkok de 18 soldados camboyanos, una vez transcurridas 72 horas de alto el fuego efectivo.

    Tailandia y Camboya acuerdan alto el fuego inmediato tras 20 días de combates fronterizos

    La tregua fue firmada por el ministro de Defensa de Tailandia, Natthaphon Nakrphanit, y su par camboyano, Tea Seiha, y puso fin a 20 días de enfrentamientos que han dejado al menos 101 personas fallecidas y más de medio millón de desplazados en ambos países.

    El conflicto tiene su origen en un antiguo litigio por la demarcación de una frontera de 800 kilómetros, establecida durante el periodo colonial. En las últimas semanas, Tailandia y Camboya protagonizaron los combates más intensos en años en el sudeste asiático, con el uso de aviones de combate, intercambio de cohetes y fuego de artillería.

    Los enfrentamientos se reavivaron a comienzos de diciembre, tras la ruptura de un alto el fuego previo que el presidente estadounidense Donald Trump había ayudado a negociar para frenar una ronda anterior de hostilidades registrada en julio.

    Tailandia y Camboya acuerdan alto el fuego inmediato tras 20 días de combates fronterizos Wu Changwei
    Más sobre:TailandiaCamboyaConflictoGuerraFronterasAsiaInternacional

