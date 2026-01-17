Taiwán denuncia incursión de dron chino en su espacio aéreo sobre las Islas Pratas

El Ministerio de Defensa de Taiwán denunció este sábado la incursión de un dron de reconocimiento chino en su espacio aéreo sobre las Islas Pratas, un territorio estratégico en el mar de China Meridional.

Según informó la autoridad, la aeronave ingresó al perímetro aéreo taiwanés por cerca de ocho minutos, en un episodio que fue calificado como “provocador e irresponsable”.

De acuerdo con el reporte oficial, el dron fue detectado al amanecer aproximándose al atolón —ubicado a más de 400 kilómetros de la costa de Taiwán— y permaneció fuera del alcance de las armas antiaéreas. “Tras emitir advertencias por nuestra parte en canales internacionales, el dron abandonó el lugar a las 05:48 horas”, indicó el ministerio en un comunicado.

La cartera agregó que “ estas acciones del Ejército Popular de Liberación socavan gravemente la paz y la estabilidad de la región, y violan las normas jurídicas internacionales ”. Asimismo, sostuvo que las Fuerzas Armadas mantendrán “un estricto estado de vigilancia y monitoreo”.

Desde China, en tanto, un portavoz del Comando del Teatro de Operaciones Sur señaló a través de la red WeChat que los drones realizaron un “vuelo de entrenamiento normal”.