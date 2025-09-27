SUSCRÍBETE
Mundo

Termina el apagón de Jimmy Kimmel: su programa retorna a las estaciones locales de la TV estadounidense

El espacio podrá ser visto nuevamente en las estaciones afiliadas a la cadena ABC que operan Sinclair y Nexstar, que dejaron de emitirlo el 17 de septiembre tras las declaraciones del conductor sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Por 
Lya Rosen
Jimmy Kimmel. Archivo.

El “apagón televisivo” de Jimmy Kimmel Live! en varias ciudades de Estados Unidos terminó este viernes, luego de que Sinclair y Nexstar, los dos principales grupos que suspendieron el programa de entrevistas a principios de este mes, lo repusieron en sus estaciones afiliadas a la cadena ABC.

Las compañías dejaron de emitir el espacio el 17 de septiembre debido a las declaraciones de Jimmy Kimmel después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. ABC, propiedad de Disney, suspendió a Kimmel ese mismo día, tras las amenazas de posibles repercusiones de Brendan Carr, el director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) designado por Donald Trump.

De esta manera, Kimmel y su programa podrá ser visto desde hoy en las 28 afiliadas a ABC de Nexstar, desde Topeka, Kansas, hasta Nueva Orleans, junto con los 38 mercados locales de Sinclair, desde Seattle hasta Washington DC.

Tanto Nexstar como Sinclair, que juntos operan casi una cuarta parte de las estaciones afiliadas a la mencionada cadena, fueron acusadas de intentar congraciarse con Trump y Carr al mantener a Kimmel fuera del aire, incluso después de que ABC restableció el programa a nivel nacional a principios de esta semana.

Sinclair afirmó en una declaración este viernes que “nuestra decisión de interrumpir este programa fue independiente de cualquier interacción o influencia del gobierno”, agregando que habían recibido “comentarios importantes de los espectadores, anunciantes y líderes de la comunidad”. Además hizo notar “actos de violencia preocupantes”, haciendo referencia al tiroteo en el vestíbulo de una estación de Sacramento.

Varias horas después, Nexstar emitió un comunicado similar, diciendo que apreciaba el enfoque de Disney ante sus preocupaciones y que “sigue comprometido a proteger la Primera Enmienda -que incluye la libertad de expresión-” mientras transmite contenido que es “en el mejor interés de las comunidades a las que servimos”.

Tras la salida del aire Jimmy Kimmel Live! hace una semana, Sinclair dijo que la decisión de ABC “no era suficiente” y que no volvería a emitir el programa hasta que “se celebren conversaciones formales sobre el compromiso de la cadena con el profesionalismo y la responsabilidad”.

También le pidió a Kimmel que se disculpara con la familia de Kirk y que hiciera una donación a la organización política conservadora del activista, Turning Point USA, aunque la compañía no dijo que esa fuera una condición para poner fin al apagón.

