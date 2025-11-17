OFERTA ELECCIONES $990
    Mundo

    The New York Times destaca paso de Kast al balotaje y lo perfila como un “candidato al estilo Trump”

    El periódico estadounidense puso de relieve la propuesta de Kast de implementar una red de cámaras de seguridad, zanjas y muros a través de miles de kilómetros de desierto escasamente poblado para impedir la entrada de migrantes a Chile como parte de un “escudo fronterizo”.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Votación de José Antonio Kast durante las elecciones presidenciales de 2025, en el Colegio María Ana Mogas de Paine. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “José Antonio Kast, el principal contendiente conservador en las elecciones presidenciales de Chile y un candidato que ha tomado prestado libremente del manual del presidente (Donald) Trump, obtuvo el segundo lugar en las votaciones del domingo, avanzando a una segunda vuelta que, según las encuestas, ganará”.

    Así presentó el diario The New York Times al “conservador” José Antonio Kast, un “candidato al estilo Trump”, quien se enfrentará a Jeannette Jara, miembro del Partido Comunista, en las elecciones del próximo mes luego de obtener el segundo lugar en la primera vuelta presidencial de este domingo en Chile.

    El presidente Donald Trump saluda a la multitud a su llegada para dar un discurso en un mitin de campaña en el Williams Arena de Greenville, Carolina del Norte, el 17 de julio de 2019. Foto: Archivo Carolyn Kaster

    “Si las encuestas resultan acertadas, Chile se unirá a una serie de países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Bolivia, que se han desplazado hacia la derecha en los últimos años”, vaticinó el periódico estadounidense.

    El Times puso de relieve la propuesta de Kast de implementar una red de cámaras de seguridad, zanjas y muros a través de miles de kilómetros de desierto escasamente poblado para impedir la entrada de migrantes a Chile como parte de un “escudo fronterizo”.

    Y también reparó en los paralelos entre el candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano y el inquilino de la Casa Blanca. Así, recordó que en un mitin reciente de Kast en una sala de conciertos de Santiago, algunos asistentes llevaban gorras MAGA (Make America Great Again), en alusión al acrónimo que el presidente estadounidense ha usado en sus candidaturas.

    “Kast existe gracias a Trump”, dijo uno de ellos, Maximiliano Sánchez, de 24 años. “Él inició este movimiento, esta ideología”.

