    Mundo

    Tiroteo en bar de Texas deja 14 heridos y tres muertos: no se descartan vínculos con el terrorismo

    El ataque ocurrió en madrugada y el autor fue abatido por la policía.

    Por 
    Catalina Aliste
    Referencial.

    Un nuevo tiroteo masivo ocurrido en Austin dejó al menos tres personas muertas y 14 heridas durante la madrugada de este domingo —cerca de las 2:00 am—.

    El incidente se registró en el popular bar Buford’s, ubicado en la céntrica West Sixth Street, zona conocida por su vida nocturna y concurrida por estudiantes y residentes.

    La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, a través de un punto de prensa, indicó que agentes que patrullaban la zona respondieron rápidamente tras recibir reportes de disparos y localizaron a un hombre armado que abrió fuego contra los clientes del bar, quien fue abatido por los policías.

    La investigación preliminar muestra que el sospechoso dio vueltas alrededor del bar en una camioneta antes del tiroteo. “En un momento dado, encendió las luces intermitentes, bajó la ventanilla y comenzó a disparar con una pistola desde el interior de su vehículo, alcanzando a los clientes que estaban en la terraza y frente al bar”, declaró Davis.

    Alex Doran, agente especial de la oficina local del FBI en San Antonio, declaró a la prensa que se está trabajando con la policía local para determinar las motivaciones detrás del incidente, el cual no se descarta como “terrorista”.

    “Todavía es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero hubo indicios relacionados con el sujeto y con su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo”, afirmó Doran.

