Mundo

Tormenta tropical Melissa se convierte en huracán y amenaza al Caribe

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos prevé fuertes vientos y lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Jamaica, Haití y República Dominicana.

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press
Melissa se convierte en huracán

La tormenta tropical Melissa alcanzó durante este sábado la categoría de huracán y se prevé que continúe fortaleciéndose durante el fin de semana por su paso por el Caribe, como anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La previsión apunta a que el fenómeno continuará fortaleciéndose en las próximas horas antes de llegar a países como Jamaica y Cuba, después de provocar la muerte de tres personas en Haití y la de una en República Dominicana, donde otra continúa desaparecida.

Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos, y ponen en peligro la vida en partes del sur de la República Dominicana, Haití y Jamaica hasta principios de la próxima semana”, indicó el organismo estadounidense.

Melissa se encuentra al sur de la parte occidental de Cuba y se desplaza hacia el oeste/noroeste a 2 kilómetros por hora, casi estacionario, con vientos máximos sostenidos 120 kilómetros por hora, afirmó el NHC.

Es la decimotercera tormenta tropical de la temporada en el Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre. Su categoría de huracán fue elevada de 1 a 5 durante esta jornada.

“Se prevé que la intensificación rápida comience en las próximas 24 horas y que Melissa se convierta en huracán en breve y en uno mayor el domingo”, informó este sábado el organismo estadounidense.

La reacción de los países caribeños ante Melissa

Ante esto el Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba elevó el nivel de alerta en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey, y activó la fase informativa para las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

En República Dominicana hay 12 provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, la mayoría en el sur del país. Otras doce provincias están en alerta amarilla. “Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta”, indicó el Centro de Operaciones de Emergencias del Gobierno dominicano.

En Haití son dos los departamentos en alerta roja y cuatro en alerta naranja, según la Unidad Hidrometeorológica de Haití, que alertó de fuertes lluvias y viento racheado. En este país ya son tres las personas fallecidas por el temporal y se registran importantes pérdidas materiales, según el portal haitiano Le Nouvelliste.

En Jamaica, en tanto, el director de su Servicio Meteorológico, Evan Thompson, alertó que Melissa podría tocar tierra el martes convertido en huracán de categoría 4, superior al huracán Gilbert que causó una gran devastación en el país en 1988 siendo de categoría 3.

“Está previsto que sea un huracán importante porque durante la jornada de hoy se espera una rápida intensificación del sistema”, explicó Thompson en una rueda de prensa recogida por el periódico Jamaica Gleaner.

