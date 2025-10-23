Tras atraco al Lovre: otro museo francés denuncia el robo de 2.000 monedas de oro y plata

Poco después de que se conociera el audaz robo de algunas de las joyas de la corona francesa en el Louvre de París, se reveló que un nuevo asaltó afectó a un museo galo. Esta vez a La Maison des Lumières Denis Diderot, desde donde robaron 2.000 monedas de oro y plata.

El pequeño museo, ubicado en la mansión privada Hôtel du Breuil-de-St-Germain en Langres, al noreste de Francia, reportó un robo en sus instalaciones el lunes 20 de octubre, un día después del sorprendente robo de joyas ocurrido en la capital francesa. Los ladrones ingresaron mientras la institución permanecía cerrada el lunes según su horario habitual.

Según un comunicado de prensa emitido por la policía municipal de Langres, el personal del museo llegó la mañana del martes y encontró evidencia de una entrada forzada y fragmentos de la vitrina que contenía las monedas esparcidas por el suelo. Estas fueron avaluadas en aproximadamente de 90.000 euros (US$104.000).

Los investigadores creen que el robo fue intencional y planificado, ya que las monedas fueron seleccionadas con “gran pericia”.

Como detalla la BBC, las monedas robadas datan de entre 1790 y 1840 y forman parte de la colección privada de la ciudad, tras ser descubiertas en 2011 durante las obras de renovación del edificio que hoy alberga el museo dedicada al filósofo, crítico de arte y escritor francés del siglo XVIII Denis Diderot.

Es el último de una serie de robos en instituciones culturales en toda Francia, entre los que también se cuentan el asalto en septiembre el Museo de Historia Natural de París, de donde se llevaron seis pepitas de oro valoradas en alrededor de 1,5 millones de euros (unos US$ 1.700.000).

Además de, ese mismo mes, el atraco al Museo Nacional de la Porcelana, en Limoges, en que se robaron dos platos de porcelana china y un jarrón con un valor total estimado de 6.55 millones de euros (aproximadamente US$7.5).