Tras captura de Maduro: Papa León XIV llama a respetar la soberanía y el estado de derecho en Venezuela

Papa León XIV llama a respetar la soberanía y el estado de derecho en Venezuela

Durante este domingo, en la Plaza de San Pedro, el Papa León XVI hizo mención a los últimos hechos ocurridos en el mundo, después de la oración del Ángelus. En esta instancia dijo que sigue “con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela”.

El Pontífice hizo un llamado a que “el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución , respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno”.

Además dijo que había que trabajar juntos para un futuro sereno con especial atención en los más pobres, que como señaló, “sufren a causa de la difícil situación económica”.

Tragedia de Año Nuevo en Suiza

El Papa también recordó a las víctimas del accidente en el recinto de esquí en Crans-Montana, Suiza, en que fallecieron 40 personas por un incendio de gran magnitud.

“Aseguro mis oraciones por los jóvenes fallecidos, por los heridos y por sus familiares”, dijo.

Finalmente, invitó a los fieles a seguir teniendo fe y a rezar y ser solidarios con los pueblos que sufren a causa de las guerras.