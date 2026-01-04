China pide la “liberación inmediata” de Nicolás Maduro y llama a resolución del conflicto “mediante el diálogo y la negociación”

Tras la captura la madrugada del sábado de Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas estadounidenses, desde China realizaron un llamado al gobierno de los Estados Unidos para su inmediata liberación.

Lo anterior, a través de un comentario del Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, el vocero de la cancillería china fue consultado sobre el tema este domingo.

“China expresa su profunda preocupación por la detención forzosa por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro y su esposa, y su expulsión del país”, comenzó respondiendo el representante del gobierno chino.

En palabras del vocero, “la medida de Estados Unidos constituye una clara violación del derecho internacional, las normas básicas de las relaciones internacionales y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

“China insta a Estados Unidos a que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, los libere de inmediato , deje de intentar derrocar al gobierno de Venezuela y resuelva los problemas mediante el diálogo y la negociación ”, concluyó.

Las palabras de China llegan poco después que el mandatario y su pareja llegaran a Nueva York tras ser trasladados en un helicóptero a bordo del USS Iwo Jima.

Tras estar en un primer momento en un recinto de la DEA (Administración para el Control de Drogas en español), ambos acusados fueron trasladados en helicóptero hasta el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, donde estarían por el momento detenidos.

El lunes, Maduro debería enfrentar la justicia estadounidense. Sería juzgado en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York por delitos vinculados al narcoterrorismo y el tráfico de armas.