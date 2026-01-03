EE.UU. captura a Maduro y dice que tomará control de Venezuela

Dos noches antes de su captura, Nicolás Maduro hizo un llamado a la paz en una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet: “Debe saber el pueblo de Estados Unidos que aquí tiene un pueblo amigo, amistoso, pacífico, y tiene un gobierno también amigo”, dijo mirando a la cámara. “Nuestra consigna es muy clara: ‘Not war, yes peace’”, añadió, repitiendo su eslogan pacifista en inglés.

Pero la suerte de Maduro estaba echada. Después de anunciar a través de su red Truth Social la captura del presidente de Venezuela y su esposa Cilia Flores durante un ataque militar de gran escala efectuado en la madrugada de ayer en territorio venezolano y el posterior traslado de la pareja a Estados Unidos, Donald Trump aseguró en una conferencia de prensa, desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida, que Washington gobernará Venezuela hasta que haya “una transición segura, adecuada y sensata”. Al respecto, el líder republicano afirmó que la actual vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se puso a disposición de la Casa Blanca con tal objetivo, al tiempo que avanzó que las compañías estadounidenses se harán cargo de la industria petrolera del país latinoamericano.

Y pese a que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó que “ha llegado la hora de la libertad” para Venezuela tras la captura de Maduro y enfatizó que “estamos preparados para tomar el poder”, Trump negó que la ingeniera industrial de 58 años cuente con “el apoyo y el respeto” necesarios para impulsar una transición política en su país. “No tiene el apoyo (suficiente) dentro del país, no tiene el respeto dentro del país”, afirmó el republicano.

Poco antes, en una entrevista con Fox News, había dicho que analizaría una posible presidencia de Machado en Venezuela. “Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo”, señaló. “(En Venezuela) tienen a una vicepresidenta, como saben. Es decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, saben, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza”, insistió el republicano en alusión a los comicios del 28 de julio de 2024.

Delcy Rodríguez se encuentra en Caracas, según informó The New York Times, en medio de la especulación sobre el paradero de la dirigente, siguiente en la línea de sucesión presidencial tras la captura de Maduro. Previamente, el Kremlin había negado las informaciones de la agencia Reuters que apuntaban a que Rodríguez estaba en Rusia.

Trump dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, “acaba de tener una conversación con ella, y ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos necesario para hacer a Venezuela grande de nuevo”. Agregó más tarde que Rodríguez “tuvo una larga conversación con Marco, y ella dijo: ‘Haremos lo que necesiten’. Creo que fue bastante amable, pero realmente no tiene opción”.

Sin embargo, en cadena nacional, Rodríguez se mostró indignada por el “secuestro ilegal e ilegítimo” del líder chavista. Junto con anunciar un decreto de conmoción externa en Venezuela y el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, aseguró que “Nicolás Maduro es el único presidente” y llamó a que este sea liberado de inmediato en compañía de la primera dama. “No nos rendimos ni aceptaremos ser colonia de nadie”, señaló. Asimismo, denunció que el objetivo principal de Estados Unidos es “la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales”.

Sacados a rastras

Sobre la “Operación Resolución Absoluta”, dos fuentes familiarizadas con el asunto detallaron a CNN que Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados a rastras de su dormitorio -en mitad de la noche mientras dormían- por las fuerzas estadounidenses durante la redada que condujo a su captura. La redada, llevada a cabo por la fuerza de élite Delta Force del Ejército de EE.UU., no causó víctimas estadounidenses.

Trump dijo que vio la compleja captura del presidente de Venezuela en tiempo real desde una sala en Mar-a-Lago junto a generales de las Fuerzas Armadas. “Si hubieras visto lo que pasó, lo vi literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión”, declaró a Fox News en una entrevista telefónica. “En realidad, simplemente irrumpieron y entraron en lugares en los que no era posible entrar, rompieron puertas de acero que se habían colocado allí precisamente por este motivo, y los sacaron en cuestión de segundos. Nunca había visto nada igual”, continuó Trump. “Un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial”, sostuvo. Y amenazó con una segunda oleada de ataques si el chavismo opone resistencia, que sería “mucho mayor que la primera”.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el general Dan Caine, describió la captura de Maduro como una operación extensa y meticulosamente planificada que llevó meses de preparación y horas de ejecución sobre el terreno.

A última hora del viernes por la noche, añadió Caine, más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases diferentes en tierra y mar en todo el hemisferio occidental. Entre ellas se encontraban helicópteros que transportaban una fuerza de extracción que comenzó su vuelo hacia Venezuela a solo 30 metros sobre el agua.

Los helicópteros, protegidos por una serie de ataques llevados a cabo en la zona, llegaron al complejo de Maduro alrededor de la 2 a.m. (hora de Caracas). El esfuerzo por capturar al líder chavista y a su esposa requirió múltiples “enfrentamientos en defensa propia”, ya que las fuerzas fueron objeto de disparos, dijo Caine, antes de salir de Venezuela alrededor de las 4:29 a.m.

Maduro y su esposa fueron posteriormente trasladados al USS Iwo Jima, donde ahora se dirigían luego en helicóptero a Nueva York para ser juzgados. La cadena Telemundo 47 conoció por medio de una fuente cercana al gobierno estadounidense que la aeronave donde se transportaba a Maduro tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en la base militar Ramey en Aguadilla, Puerto Rico. El aterrizaje se habría realizado por una “emergencia médica” del líder del régimen venezolano.

Una vez en Nueva York serían llevados al Centro Metropolitano de Detención federal en Brooklyn, dijo una fuente a CNN. La primera vez que el líder chavista enfrentaría a la corte en el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan sería el lunes, según la fuente. Según el diario El País, Maduro, contra quien los fiscales federales ya habían presentado acusaciones en 2020, ha sido imputado por los delitos de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas y artefactos explosivos, y conspiración para portar armas y artefactos explosivos. En la acusación también figuran su esposa, Cilia Flores; su hijo, Nicolás Maduro Guerra; el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y el jefe del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.

Petróleo y amenazas a Cuba y Petro

Trump remarcó que recuperará el negocio petrolero en Venezuela, el país con las mayores reservas de crudo del mundo. “Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total, durante mucho tiempo. Estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber extraído y lo que podría haber sucedido. Nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera, que está en muy mal estado, y comenzar a generar ingresos para el país”.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

El presidente estadounidense recordó la nacionalización de varias concesiones petroleras en Venezuela durante la época de Hugo Chávez. “Construimos la industria petrolera venezolana con talento, iniciativa y habilidad estadounidenses, y el régimen socialista nos la robó durante esas administraciones anteriores, y lo hicieron por la fuerza”, denunció. Según la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, la captura de Maduro “no se trata de drogas”. La operación en Venezuela “se trata de petróleo y cambio de régimen”, dijo. Apuntó también que es una maniobra de distracción para “desviar la atención sobre (Jeffrey) Epstein y del desorbitado aumento de los costos sanitarios”.

Tras la captura de Maduro y su esposa, Washington centró su atención en la situación política y social de Cuba. “Las cosas no van muy bien en este momento, el sistema no ha sido bueno. La gente de allá ha sufrido por mucho tiempo y creo que Cuba será algo de lo que hablaremos más adelante, porque es un Estado fallido, muy fracasado”, sostuvo Trump.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó las declaraciones del presidente y lanzó duras críticas hacia el gobierno cubano. “Cuando el Presidente habla, tómenlo en serio”, señaló Rubio, añadiendo que “Cuba es un desastre, en este momento, es operado por hombres seniles e incompetentes, quizás no seniles, pero sí incompetentes. No tienen ninguna clase de fortaleza”. El jefe de la diplomacia estadounidense concluyó su intervención advirtiendo: “Si yo estuviera en el gobierno de La Habana, estaría preocupado”.

Trump lanzó también una dura advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al citar la preocupación por el narcotráfico tras la captura de Maduro. “Tiene fábricas donde hace cocaína”, dijo Trump. “Está haciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos”, y agregó: “Así que tiene que cuidar su trasero”.